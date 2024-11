Sessanta milioni e addio Milan: Ibra non ha scelta

C’è grande preoccupazione tra i tifosi del Milan per la maxi offerta arrivata per un big rossonero da circa 60 milioni di euro che mette in dubbio il futuro della stella.

Zlatan Ibrahimovic ed il resto della dirigenza rossonera sono chiamati a valutare la proposta che potrebbe far vacillare il Milan già durante la sessione di mercato invernale.

Il pareggio di Cagliari ha lasciato l’amaro in bocca in casa Milan con i rossoneri che venivano dal grande successo ottenuto in casa del Real Madrid in Champions League. Un pari, quello ottenuto in terra sarda, che ha rallentato e non poco la marcia del Milan verso l’avvicinamento alle prime posizioni della classifica con gli uomini di Paulo Fonseca che si trovano con ogni probabilità a dover dire addio ad ogni speranza residua di poter lottare per lo scudetto.

Milan, maxi offerta in arrivo: i tifosi rossoneri ora tremano

Stando a quanto affermato da Todofichajes.com, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Tijjani Reijnders, centrocampista olandese che si sta confermando come una delle colonne della squadra rossonera in questa fase della stagione.

Gli spagnoli sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 60 milioni di euro già durante la sessione di mercato invernale per assicurarsi uno dei migliori centrocampisti in Europa. Il classe 1998 sta fornendo una serie di ottime prestazioni in fila tra cui proprio quella del Santiago Bernabeu con la quale ha contribuito in maniera netta al successo degli uomini di Fonseca sul campo dei campioni d’Europa in carica. Un gol, quello messo a segno contro gli uomini di Ancelotti, che ha subito attivato la squadra mercato delle merengues.

La volontà del Milan appare quella di respingere ogni tipo di offerta in arrivo per Tijjani Reijnders con l’olandese che viene considerato un perno dell’organico rossonero. Il club meneghino ha tutta l’intenzione di andare a rinnovare il contratto dell’ex AZ Alkmaar all’inizio del 2025, andando a portare la nuova scadenza dell’accordo al 2030. Le ottime prestazioni fornite dal classe 1998 garantiranno alla mezzala della nazionale olandese un importante aumento dell’ingaggio con Reijnders pronto ad affiancarsi ai big della rosa.

Il Real Madrid si è quindi iscritto alla corsa al centrocampista del Milan che da tempo era finito anche nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo ammira molto le capacità di palleggio e di verticalizzare del giocatore rossonero ed ha inserito il suo nome nella lista dei desideri in vista della prossima stagione.