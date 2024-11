Altro che Roma, riparte dalla Serie B: sogno allucinante

Allenatore in corsa per la Roma, ma non solo, l’idea clamorosa che può portarlo in Serie B

Il campionato si ferma nuovamente per la pausa nazionali e nell’ultimo weekend si è congedato decisamente con il botto. Un ultimo turno in Serie A, quello della 12esima giornata, che ha visto il susseguirsi di partite importanti, emozioni, ribaltoni. Ed è stato fatale a due allenatori.

A saltare, curiosamente, sono state le due panchine giallorosse. Prima quella del Lecce, con Luca Gotti esonerato dopo il pari casalingo con l’Empoli, che lascia i pugliesi in terzultima posizione e conferma le loro grandissime difficoltà di questo avvio di stagione, dopo che l’ex tecnico di Udinese e Spezia lo scorso anno era riuscito a ottenere la salvezza. Poi quella della Roma, con Juric salutato subito dopo la fine della partita con il Bologna.

La posizione del tecnico croato era instabile da giorni, al punto che c’era chi riteneva che sarebbe stato esonerato anche in caso di vittoria contro i rossoblù. Che invece sono passati 3-2 all’Olimpico, sancendo la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate di campionato per i capitolini. Inevitabile decretare l’addio di Juric, già il secondo esonero in una stagione che per la Roma rischia di diventare maledetta.

Occorre porre subito rimedio e infatti i Friedkin sono alla ricerca di un nuovo tecnico, vagliando varie soluzioni. Per uno dei papabili della panchina giallorossa, però, a sorpresa potrebbe esserci una nuova avventura in Serie B.

La Roma vuole Mancini, ma arriva la tentazione Sampdoria: ritorno al passato

In questi giorni, Roberto Mancini viene definito da molti il favorito per sedere sulla panchina della Roma. Ma stanno pensando a lui anche dal campionato cadetto e precisamente dalla Sampdoria.

In campo, con la maglia blucerchiata, Mancini ha scritto pagine di storia negli anni Ottanta e Novanta. E potrebbe tornare, incredibilmente, nelle vesti di allenatore a Marassi. Questo secondo il ‘Secolo XIX’, che riferisce il suo nome come suggestione societaria, nel caso in cui si decidesse di non continuare a puntare su Andrea Sottil, che non sta ottenendo i risultati sperati.

Al momento, è molto difficile immaginare che la Samp possa effettivamente presentare una proposta e che l’ex Ct della Nazionale possa prenderla in considerazione. Anche perché, come detto, è sempre più vicino alla Roma. Ma le vie del mercato sono infinite.