Friedkin richiama Mourinho: c’è la data della firma

I Friedkin lo hanno richiamato, gli americani cercano un nuovo allenatore e il nome in pole position è ora quello di Mourinho.

Era stato chiamato per risollevare la Roma dopo l’avvio complicato di Daniele De Rossi, ma alla fine nemmeno Ivan Juric è arrivato a festeggiare il Natale da allenatore dei giallorossi. Oggi tutti gli occhi sono puntati sulla famiglia Friedkin che a breve dovrà annunciare la nuova guida tecnica.

Forte contestazione da parte dei tifosi capitolini che all’Olimpico hanno fatto sentire la loro voce, la stagione è iniziata male e se possibile rischia di proseguire anche peggio se non arriverà presto il tanto atteso scossone. Nel frattempo il nome di José Mourinho è tornato di moda per la dirigenza romanista che rischia di dover dire addio ai propri sogni di gloria prima del tempo.

Dopo l’esonero Mourinho può ora tornare alla corte degli americani, secondo gli esperti la società che in questo momento si trova negli USA starebbe nuovamente pensando di affidarsi allo Special One. Scelta che non può che dividere il pubblico.

Roma, i Friedkin ci ripensano: scelto Mourinho

Soprattutto perché in questo momento la famiglia Friedkin dovrà dare priorità alla Roma e invece sembra distratta dai suoi altri investimenti. Il nome di Mou è infatti forte in Inghilterra visto che secondo le ultime notizie gli americani starebbero pensando all’ex giallorosso per la panchina dell’Everton. I proprietari della Roma hanno da poco deciso di investire in Premier League e ora il club di Liverpool sembra diventata la loro priorità. Può arrivare nel 2025.

La stagione è cominciata in Turchia per l’allenatore portoghese che dopo essere rimasto senza panchina ha trovato rifugio a bordo del Fenerbahce. Secondo posto per i gialloblù di Istanbul e vetta che dista attualmente 5 punti, posizione occupata dagli storici rivali del Galatasaray. L’avventura sembra piacere a Mou che da tempo sogna però il ritorno in Inghilterra.

Ad accontentarlo potrebbero pensarci proprio i Friedkin che, nonostante il brusco addio, appaiono ancora legati al loro ex tecnico. Per quanto riguarda il futuro della Roma, continua a rimanere in auge il nome dell’ex Lazio Roberto Mancini ma occhio anche ad eventuali sorprese. Come, ad esempio, il ritorno di De Rossi. Al momento la società sta valutando e in questo sosta farà la sua scelta, la cosa certa è che il futuro tecnico siederà in panchina contro il Napoli il 24 novembre prossimo.