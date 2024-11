Il diavolo veste Juve: firma a gennaio

La Juventus si sta concentrando sul mercato invernale. Possibile una cessione: il diavolo si è fatto avanti. Firma all’orizzonte.

Almeno un difensore, capace di sostituire al meglio l’infortunato Gleison Bremer. Ma non solo. La Juventus, durante la sessione invernale del mercato, cercherà di piazzare altrove gli elementi dell’attuale gruppo ritenuti superflui da Thiago Motta o poco funzionali al suo progetto. Un bianconero, in particolare, ha già cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della prossima sfida da affrontare: il divorzio dalla Vecchia Signora, ormai, è sempre più vicino.

Parliamo di Danilo, reduce da una prima parte di stagione tutt’altro che scintillante. Poco più di una riserva fino a settembre, il 33enne ha poi avuto modo di giocare spesso sia in campionato che in Champions League andando però incontro a prestazioni negative ed errori marchiani. Nelle ultime due gare di Serie A, vinte ai danni dell’Udinese e del Torino, il tecnico lo ha fatto di nuovo accomodare in panchina gettandolo nella mischia a pochi minuti dal fischio finale. Il contratto che lo lega alla società scade il 30 giugno 2025 ed il rinnovo non rientra nei piani del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Ecco perché il manager ad inizio anno cercherà di venderlo al migliore offerente così da scongiurare una partenza a parametro zero e tagliare il suo stipendio da 4 milioni netti all’anno (il quinto più alto dopo quelli di Dusan Vlahovic, Bremer, Douglas Luiz e Teun Koopmeiners). Sulle tracce del classe 1991, stando a quanto riportato dal ‘Mirror’, c’è una squadra inglese: si tratta del Manchester United, pronto ad accogliere in toto le richieste di Ruben Amorim (in procinto di sbarcare sulla panchina dei Red Devils).

Mercato Juventus, il diavolo fa sul serio: la firma a gennaio

Attualmente, nel ruolo di terzino destro, il mister avrebbe a disposizione Diogo Dalot e Noussair Mazroui tuttavia, in questi mesi, il portoghese ed il marocchino non hanno convinto: il primo, in particolare, ha fornito appena 2 assist in 18 apparizioni complessive mentre il secondo si è fermato a quota 1 nonostante le 17 gare disputate. Troppo poco, per una squadra che ambisce a risollevarsi e tornare nei quartieri alti della Premier League. Il quarto posto occupato dall’Arsenal e dal Nottingham Forest dista 4 punti ed un aggancio è possibile, a patto di non sbagliare i colpi a gennaio.

Amorim, in tal senso, ha chiesto alla dirigenza dello United di avviare i contatti con l’entourage di Danilo al fine di provare a convincerlo a fare rientro in Inghilterra, reputandolo un giocatore ancora di qualità e dalla grande esperienza. La Juve, dal canto suo, non si opporrà ad un suo trasferimento nella Terra d’Albione.