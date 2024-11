Milan e Roma: salta un altro affare

Il giocatore sempre più diretto verso un altro club: niente da fare per Milan e Roma, affare saltato per entrambe

Gennaio si avvicina e sono già tante le squadre che sono al lavoro per rinforzare le rispettive rose con nuovi innesti che possano apportare ciò che è mancato in questa prima parte di stagione che si appresa ad andare in archivio.

Tanti movimenti sono attesi anche in Serie A, soprattutto dalle parti di Milan e Roma che sono in ritardo rispetto alle altre big del campionato. Sia i rossoneri che i giallorossi sono chiamati ad intervenire in maniera importante sulle loro rose, in particolar modo sul rispettivo centrocampo dove hanno mostrato le lacune più evidenti e dove è mancata qualità in fase di possesso e di palleggio.

Per questo motivo, entrambe le squadre hanno messo nel mirino Johnny Cardoso, centrocampista statunitense in forza al Real Betis che tanto bene sta facendo in Liga quest’anno. Arrivato in Andalusia nella scorsa sessione di gennaio, il giocatore si è pian piano imposto nello spogliatoio, scalando le gerarchie e divenendo uno dei titolari fissi della squadra allenata da Manuel Pellegrini.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate ed hanno stuzzicato l’interesse di Milan e Roma che, però, rischiano di restare a bocca asciutta. Secondo quanto riportato da El Gol Digital infatti, su Cardoso si sarebbe fiondato l’Atletico Madrid che sarebbe in una posizione privilegiata nella corsa al suo acquisto.

Niente Cardoso per Milan e Roma: c’è l’Atletico Madrid nel suo futuro

Nonostante sia in Europa ed in Liga da quasi un anno, Johnny Cardoso è riuscito ad adattarsi velocemente al calcio europeo ed è ora diventato uno dei perni fondamentali del Real Betis. Il suo rendimento ha stuzzicato l’interesse di tante squadre europee, tra cui quello di Milan e Roma, ma al momento secondo quanto riportato da El Gol Digital in vantaggio nella corsa al suo acquisto ci sarebbe l’Atletico Madrid.

I colchoneros e Simeone si sono letteralmente invaghiti delle sue capacità e sono pronti ad andare al suo assalto per strapparlo al club andaluso. Tuttavia, considerata la sua importanza nel gioco di Pellegrini, portare via Cardoso ai verdiblancos sarà difficile per l’Atletico che dovrebbe presentare un’offerta superiore ai 25 milioni di euro ed il Betis ha il coltello dalla parte del manico considerato che il contratto del giocatore statunitense scadrà solo a giugno 2026.

L’elevato costo del cartellino rende la trattativa complicata per l’Atletico che, però, è convinto di poterla spuntare e di portare a casa uno dei migliori talenti della Liga. I colchoneros considerano il profilo di Cardoso adatto al loro gioco e sono sicuri che la trattativa potrebbe mettersi in discesa qualora riuscissero a trovare un accordo con il centrocampista.

Decisiva sarà la volontà di Cardoso che preferirebbe restare in Liga per continuare il proprio percorso di crescita e fare il grande salto in uno dei club più importanti del campionato iberico. Brutte notizie, dunque, per Milan e Roma che potrebbero dover per forza di cose virare su altri obiettivi per rinforzare le rispettive rose.