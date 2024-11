Pep Guardiola in Serie A: arriva nel 2025, destinazione scelta

L’Italia è pronta a riabbracciare Pep Guardiola. Il tecnico, in rotta con il Manchester City, può finalmente allenare in Serie A.

Se l’avventura al Manchester City di Pep Guardiola fosse un film di viaggi nello spazio, a questo punto ci starebbe bene la frase “Houston, abbiamo un problema“. Contro il Brighton in Premier League è infatti arrivata la quarta sconfitta consecutiva, al tecnico spagnolo una cosa del genere non era ancora mai successa prima.

Chiaro segnale che qualcosa sembra destinato a cambiare a bordo degli Sky Blues. Guardiola non sembra più avere in mano le redini del club campione d’Inghilterra e in terra d’Albione si stanno già interpellando su quello che sarà il suo futuro. Attualmente il ritorno in Serie A è tutt’altro che da escludere.

L’Italia è da sempre nel cuore del tecnico del City e dopo l’avventura in Premier League, dove ha vinto praticamente tutto, incluso l’essere riuscito a far vincere al club di Manchester la Champions League, Guardiola starebbe pensando di tornare in quella che per lui da tempo rappresenta una seconda casa. La destinazione, se confermata, sarebbe clamorosa.

Serie A, Guardiola nuova allenatore: ecco dove andrà

In questo momento Guardiola è l’allenatore del City in carica e lo sarà, con ottime probabilità, fino a fine stagione. Poi, una volta chiusi i giochi, le parti faranno tutte le considerazioni del caso. Ad oggi la permanenza dello spagnolo è tutt’altro che scontata. Anzi, pare che il club inglese si sia già messo alla ricerca di un nuovo tecnico. Poco male per lo spagnolo che in caso di addio troverebbe le porte dell’Inter assolutamente spalancate.

A proposito di cicli che stanno per giungere al termine, anche l’avventura targata Simone Inzaghi sembra ormai giunta ai titoli di coda. Insomma, l’Inter nei prossimi mesi tornerà alla ricerca di un nuovo tecnico e secondo diverse fonti tra i papali candidati per la panchina nerazzurra c’è anche il nome dell’ex Barcellona. Il problema, tuttavia, sta nello stipendio percepito.

Guardiola guadagna oltre 17 milioni dal City e trovare un nuovo club pronto a soddisfare le sue richieste sembra davvero difficile. Almeno in Europa. Per questo, se vorrà continuare ad allenare nel continente, Guardiola farebbe meglio ad abbassare le proprie pretese. In alternativa, il Biscione pensa anche al ritorno dell’ex Sergio Conceicao. Svincolatosi in estate dal Porto e ancora senza squadra.