Accordo chiuso: un nerazzurro al posto di Reijnders

Le prestazioni eccellenti di Tijjani Reijnders lo stanno facendo diventare un possibile ‘crack’ di mercato già in vista di gennaio prossimo.

Il momento di forma di Tijjani Reijnders è qualcosa di straripante. Il centrocampista del Milan, alla sua seconda stagione in maglia rossonera, sta dimostrando tutte le sue qualità calcistiche: sa impostare, sa contrastare, si sa inserire in area avversaria e fare gol. Insomma, un calciatore completo e moderno, che per la squadra di Paulo Fonseca sta diventando letteralmente insostituibile.

I numeri attuali del 2024/2025 di Reijnders finora dicono tutto. L’ex centrocampista dell’AZ Alkmaar ha finora collezionato 14 presenze ufficiali, impreziosite da 4 reti realizzate e tre assist vincenti. Ma sono le prestazioni a determinare quanto sia migliorato e cresciuto l’olandese, che ad oggi è senza dubbio il mediano più incisivo dell’intera Serie A.

Impossibile, soprattutto dopo le ottime prove in Champions League, sfuggire dunque agli occhi interessati delle big europee. Il profilo di Reijnders è già finito sul taccuino di alcuni top club, in particolare della Premier League inglese, molto intrigati dall’idea di strappare l’olandese al Milan. Per il club rossonero Reijnders è intoccabile, ma ovvio che le ricche sirene estere possano far vacillare qualsiasi resistenza.

Niente Reijnders, il Manchester City cambia obiettivo per gennaio

Nella sessione di mercato di gennaio uno dei club che cercheranno di muoversi maggiormente sarà il Manchester City, la formazione di Pep Guardiola che avrà bisogno almeno di un rinforzo top. Infatti l’infortunio di Rodri (neo pallone d’oro) costringerà i campioni d’Inghilterra a reperire un nuovo centrocampista di sostanza da piazzare davanti alla difesa.

Il profilo di Reijnders sembrava quello ideale per rimpiazzare Rodri, visto il dinamismo e la duttilità dimostrate dall’olandese con la maglia del Milan. Una vera e propria minaccia per i rossoneri che però, secondo quanto riportato dal portale Football Insider, sembrerebbe scampata.

Il Man City ha un altro obiettivo in testa, sempre in arrivo dalla Serie A. Il nuovo nome sul taccuino di Guardiola è quello di Ederson, centrocampista brasiliano dell’Atalanta. Gli scout della formazione britannica hanno consigliato fortemente di investire sull’ex Salernitana, che da un paio di stagioni si sta comportando alla grande come tuttofare del centrocampo di Gasperini.

Possibile un assalto a gennaio da parte del City in casa nerazzurra, con Ederson nel mirino per rimpolpare il reparto mediano. Anche il Liverpool aveva manifestato interesse per il brasiliano, ma sembra proprio che il suo profilo sia il preferito di Guardiola e compagnia per diventare un nuovo citizen.