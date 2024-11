Bianconeri scippati: 15 milioni e va al Milan

Il Milan sta per mettere a segno un importante colpo: i rossoneri sborsano 15 milioni di euro e beffano i bianconeri.

Anche se il campionato di Serie A è fermo per gli impegni delle Nazionali i club sono sempre attivi sul mercato per cercare di individuare i profili giusti in vista di gennaio. Tra questi ci sono sicuramente Juventus e Milan, che si affronteranno dopo la sosta nel big match di San Siro in programma sabato 23 novembre alle 18.

La Juve, dal canto suo, è alla ricerca di un difensore centrale che possa prendere il posto dell’infortunato Bremer (in pole c’è Skriniar del PSG) e non è detto che non vada a caccia anche di un attaccante. Anche il Milan avrebbe bisogno di rinforzare l’attacco: entrambi i club seguono sia Joshua Zirkzee del Manchester United che Jonathan David del Lille.

Tuttavia proprio in queste ore è arrivata la notizia di un forte interessamento del Milan per un centrocampista che gioca in Premier League. Stando ai rumors pare che i rossoneri abbiano scavalcato i bianconeri nella corsa al giocatore: il club beffato, però, non è la Juve.

Il Milan ha fregato i bianconeri: l’offerta è convincente

Il calciatore in questione è Wataru Endo, 31 anni, giapponese, dall’agosto 2023 in forze al Liverpool dopo quattro stagioni con lo Stoccarda. Lo scorso anno Endo ha collezionato 41 presenze e due reti con i Reds: con l’arrivo di Arne Slot il nipponico sta trovando meno spazio e le possibilità di un addio a gennaio stanno diventando man mano più concrete.

Slot preferisce infatti i centrocampisti più tecnici mentre Endo si fa valere maggiormente nell’interdizione. La scorsa estate il Liverpool ha rifiutato un’offerta da 14 milioni di euro da parte del Marsiglia ma ora pare che i Reds siano disposti ad ascoltare offerte di questo tipo. La squadra più interessata sembrava essere il Fulham, protagonista finora di un ottimo cammino in Premier League e in piena corsa per un posto in Europa.

I bianconeri di Craven Cottage rischiano però la beffa: nelle ultime settimane, infatti, il Milan ha manifestato sempre più interesse per il 31enne giapponese. Secondo i rumors provenienti dall’Inghilterra pare che ora siano proprio i rossoneri in prima fila per Wataru Endo. Il Liverpool, stando a quanto riportato da CaughtOffside, potrebbe accontentarsi di un’offerta tra i 15 e i 20 milioni per lasciar partire il centrocampista già a gennaio.