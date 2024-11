Il Milan lo regala, Leao rifiuta tutto: decisione definitiva

Rapporto sempre più difficile tra Leao ed il Milan che sta facendo di tutto per liberarsene: arriva la decisione definitiva riguardo il portoghese

La stagione di Rafael Leao nel Milan continua a vivere di alti e bassi. Dopo le ultime panchine, il talento portoghese è tornato titolare contro Real Madrid in Champions League e Cagliari in campionato, firmando una doppietta e mostrando quanto possa dare il suo apporto.

Nonostante le buone prove offerte, però, Paulo Fonseca non è rimasto conquistato da Leao ed è rimasto dell’idea che non sia ancora pronto per tornare ad essere titolo fisso. Il rapporto tra il portoghese, il tecnico e lo stesso Milan continua ad essere molto difficile e non è un mistero che i rossoneri stiano cercando di cederlo, tanto che si sta parlando sempre di più di una separazione a fine anno.

Dopo aver respinto importanti offerte per lui la scorsa estate, stavolta il Milan è intenzionato a fare cassa con la cessione del talento portoghese per finanziarie il proprio mercato. Lo stesso Leao sa di non essere più incedibile e dopo aver rifiutato ogni cosa nell’ultima sessione di mercato, è anch’egli pronto a lasciare Milano per ripartire.

Stando a quanto riportato da El Nacional, infatti, il fuoriclasse lusitano ha dato mandato al suo agente Jorge Mendes di trovare una soluzione per il proprio futuro e gli avrebbe chiesto di bussare alla porta di un top club europeo, vale a dire il Barcellona.

Milan, deciso il futuro di Leao: il portoghese può finire al Barcellona

Allo stato attuale delle cose, la permanenza di Rafael Leao al Milan per un’altra stagione, soprattutto qualora Paulo Fonseca restasse l’allenatore dei rossoneri, è praticamente impossibile. Il talento portoghese non si sente più valorizzato dal tecnico e dalla società che ha intenzione di cederlo nella prossima sessione estiva. E secondo quanto riferito dal noto sito catalano El Nacional, il futuro di Leao potrebbe essere in Liga, precisamente al Barcellona.

Il noto sito catalano, da sempre vicino alle vicende in casa blaugrana ha rivelato come Leao abbia dato mandato al suo agente Jorge Mendes di prendere contatti con il Barcellona in vista di un suo possibile trasferimento. Il portoghese sarebbe rimasto affascinato dall’idea di gioco di Hansi Flick e vorrebbe essere allenato dal tecnico tedesco che in questa stagione ha cambiato completamente volto al Barcellona.

Per cedere Leao, il Milan potrebbe prendere in considerazione un’offerta da 65 milioni di euro, cifra più ragionevole rispetto a quanto chiesto in estate dai rossoneri che si aspettavano offerte superiori ai 100 milioni di euro o il pagamento della clausola rescissoria di 175 milioni di euro, scaduta a fine luglio.

Considerata anche la volontà di Leao di lasciare il Milan, i rossoneri non dovrebbero forzare troppo la mano in sede di trattativa e ciò mette in netta posizione di vantaggio il Barcellona, eletta dal portoghese come sua prossima destinazione. Leao avrebbe infatti chiesto a Jorge Mendes di interrompere qualsiasi colloquio con altre squadre: vuole solo e soltanto giocare nel club blaugrana