Motta perde il suo pilastro: 25 milioni di euro

Thiago Motta rischia di perdere uno dei pilastri della sua Juventus, per una cifra vicina ai 25 milioni di euro: il mercato di gennaio è già iniziato

Il tecnico bianconero ha individuato all’interno della propria rosa dei profili molto importanti, che stanno prendendo in mano lo spogliatoio. Tra questi ce n’è uno che potrebbe saltare molto presto per motivi economici.

La Juventus di Thiago Motta ha strappato una vittoria molto importante nell’ultima giornata di Serie A, nel derby contro il Torino. Ancora una volta tre punti nella stracittadina, come ormai avviene usualmente da anni. Un 2-0 senza grossi patemi che permette ai bianconeri di essere a soli due punti dalla vetta della classifica e affrontare nel migliore dei modi la sosta per le nazionali. Il mercato di gennaio non è poi così lontano e qualcosa dovrà esser fatta per arrivare nel migliore dei modi alla fase calda della stagione, quando ci si giocherà lo Scudetto. Inevitabilmente gli arrivi dell’ultima estate hanno impiegato un po’ di tempo per carburare. Qualcuno sta dando molto, come Conceiçao, piacevolissima scoperta anche in Italia, mentre altri sono scomparsi.

Da Douglas Luiz e Nico Gonzalez ci si attendeva un rendimento ben diverso. L’argentino è alle prese sempre con problemi muscolari, come avvenuto anche per buona parte dell’ultimo anno a Firenze. Il brasiliano invece ha pagato oltremodo l’ambientamento nel nostro campionato e per ora non è entrato tra i titolari della squadra.

La Juventus rischia di perdere Locatelli: il Tottenham mette sul piatto 25 milioni

Secondo quanto riportato in Inghilterra, dal corrispondente di Football Insider Pete O’Rourke, all’interno del podcast Inside Track, il Tottenham avrebbe messo gli occhi su Manuel Locatelli. Il centrocampista della Nazionale, tornato tra i convocati di Spalletti dopo l’infortunio di Ricci, è uno dei fedelissimi di Motta in questo inizio. Per lui già 14 presenze, tra campionato e coppe, con un peso specifico crescente anche nello spogliatoio.

Gli Spurs di Ange Postecoglou hanno bisogno di un centrocampista con le sue caratteristiche e per questo lo hanno messo nel mirino per il mercato di gennaio. A 26 anni Locatelli può essere l’innesto giusto per rimpiazzare l’assenza di Pierre-Emile Hojbjerg, volato a Marsiglia all’inizio dell’estate.

Per la Juventus il prezzo dell’ex Sassuolo si aggira attorno ai 20 milioni di sterline, ovvero circa 25 milioni di euro, senza sconti. Il suo contratto scadrà nel 2028 e quindi non ci sono priorità di vendita. Vedremo se il Tottenham deciderà di fare questo sforzo in inverno.