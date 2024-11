Ora è ufficiale, non ci sarà per Milan-Juve: il big match perde un protagonista

Niente gara di San Siro per lui e stop che rischia di essere più lungo del previsto: guai prima di Milan-Juventus.

Adesso c’è la sosta per le nazionali, qualcuna giocherà in Nations League come l’Italia mentre altre hanno già dato il via alle qualificazioni alla Coppa del Mondo, ma i fari degli appassionati hanno già iniziato a fare luce sulla ripresa dei campionati. Soprattutto in Serie A dove al ritorno in campo ci sarà Milan-Juventus.

Big match dal sapore d’alta classifica per entrambe le compagini, quella rossonera deve poi ancora recuperare la sfida con il Bologna saltata a causa dell’allarme meteo, che sanno però di dover scendere in campo con qualche defezione. In questa stagione più che mai ricca d’impegni gli infortuni sono all’ordine del giorno e qualche altro nome illustre rischia di rimanere fuori.

La sfida si giocherà a partire dalle 18:00 di sabato 23 novembre ed entrambi i club hanno dovuto fare i conti con gli infortuni. Peccato che l’allarme non è finito qui visto che nelle ultime ore un altro protagonista della stagione è finito ai box. Lo stop non gli permetterà di essere a San Siro alla ripresa del campionato.

Juventus, che tegola! Non ci sarà contro il Milan

Un duro colpo per mister Thiago Motta che dovrà così sopperire alla mancanza di un altro attaccante. Dopo Arkadiusz Milik, fuori da praticamente tutta la stagione, la Juve ha ora perso anche il giovane Vasilije Adzic. Centravanti montenegrino classe 2006 che in queste prime battute ha ricoperto il ruolo di sostituto di Dusan Vlahovic.

Esordio in tutte le competizioni per il diciottenne della Next Gen che ha giocato in Serie C con la seconda squadra della Vecchia Signora ma ha anche avuto il piacere di fare l’esordio in Serie A e persino in Champions League. Complice un reparto avanzato abbastanza scarno da parte dei bianconeri. Ora, però, i suoi sogni di gloria stanno per tornare nel cassetto.

Niente Milan per lui che ha riportato un problema alla coscia destra, i controlli del caso hanno evidenziato una lesione, e che dovrà quindi finire sotto ai ferri. L’operazione è fissata proprio per il rientro in campionato e questo significa che non salterà solo la gara di San Siro ma anche qualcuna dopo. Se le sue condizioni non miglioreranno presto la Juventus non dovrà comprare solo un difensore a gennaio ma anche un attaccante in più.