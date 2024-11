80 milioni per Maignan: hanno trovato l’erede

Una delle stelle del Milan è sicuramente Mike Maignan con il portiere della nazionale francese che è finito nel mirino di una big europea pronta a mettere sul piatto una maxi offerta.

Il classe 1995 è da tempo una colonna del Milan e della Francia, attirando l’attenzione di tutte le squadre più forti al mondo, desiderose di strapparlo ai rossoneri in vista della prossima estate.

Il 2025 si avvicina e con esso anche il calciomercato. Le squadre, complice la sosta per le nazionali, iniziano a lavorare su quelli che sono gli obiettivi da chiudere in vista della prossima stagione ed in casa Milan c’è preoccupazione per il futuro di Mike Maignan. Il contratto del portiere è in scadenza nel giugno del 2026 ed una big europea è pronta a fare sul serio per il transalpino.

Milan, maxi offerta per Maignan in arrivo: rossoneri spiazzati

Stando a quanto affermato da Fichajes.net, il Manchester City sarebbe disposto a mettere sul piatto una super offerta per convincere il Milan a lasciar partire Mike Maignan in vista della prossima estate. L’estremo difensore è infatti considerato l’erede perfetto di Ederson, destinato a cambiare maglia alla fine del campionato in corso.

La valutazione che il Milan fa del proprio portiere è di circa 80 milioni di euro. Una somma da capogiro per un portiere ma il prossimo luglio il francese compirà 30 anni avendo avanti ancora diversi anni di carriera ad altissimi livelli. A far abbassare il prezzo del cartellino dell’estremo difensore c’è però la situazione contrattuale del numero 16 della squadra di Fonseca. La scadenza del contratto nel giugno del 2026 infatti, complica e non poco la questione.

Se non dovesse arrivare il rinnovo del contratto entro la prossima estate, per Mike Maignan l’addio al Milan diventerebbe inevitabile. I rossoneri, infatti, non vogliono rischiare di vivere un altro “caso Donnarumma” lasciando andare via uno dei portieri più forti del mondo a costo zero. Se non dovesse esserci la firma sul prolungamento Maignan saluterebbe Milanello con i rossoneri costretti però a svalutare il suo prezzo per non perderlo poi alla scadenza nel 2026.

Nel caso in cui le trattative per il rinnovo non andassero a buon fine il Milan potrebbe “accontentarsi” di circa 40 milioni di euro per il proprio portiere con la speranza che possa scatenarsi un’asta tra le migliori squadre d’Europa. Le condizioni fisiche non ottimali di Courtois potrebbero portare il Real Madrid a fare un tentativo per il portiere del Milan andando a scontrarsi con il Manchester City.