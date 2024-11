Addio Roma e tradimento choc: ha già detto sì

Clamoroso scenario nel futuro del giocatore: già nel mercato di gennaio potrebbe concretizzarsi il trasferimento nel club rivale di tante battaglie

Mai chiudere definitivamente una porta. Perché questa, sebbene sembrasse non potersi riaprire mai, potrebbe sempre spalancarsi così, all’improvviso. Proprio quando nessuno, tanto meno il diretto interessato, se lo sarebbe mai aspettato.

No, non stiamo parlando del decano degli allenatori italiani, quello rappresentato in foto, che proprio in questo momento sta apponendo la firma sul contratto che lo legherà, ancora una volta, ai colori giallorossi. Ci stiamo riferendo ad un giocatore che forse, chissà, con Claudio Ranieri avrebbe potuto ritrovare quello smalto che gli ha permesso, negli anni, di diventare una colonna di una delle difese meglio organizzate in Europa.

Uno che, arrivato a Trigoria a parametro zero proprio nelle battute finali del calciomercato estivo, ora si ritrova travolto da una situazione di classifica e da un ambiente depresso ed esplosivo allo stesso tempo. Uno che da ex Real Madrid qual é, è stato un idolo del popolo colchonero grazie alla sua proverbiale garra. A quel modo di interpretare il ruolo che ben si sposava coi dettami tattici e con le richieste del Cholo Simeone.

Proprio lui, Mario Hermoso, pur reduce da un inizio di stagione incerto e balbettante, è finito sul taccuino del vecchio nemico. Dell’altro club della sua città, che lo ha svezzato per 8 lunghi anni prima di lasciarlo andare. Poi, a proposito di porte che mai avrebbero potuto aprirsi, il difensore si è fatto un nome proprio sull’altra sponda del Manzanarre, il fiume che bagna la sua Madrid.

Militao ko, Hermoso torna a casa: trasferimento choc

“Rottura completa del legamento crociato anteriore con interessamento di entrambi i menischi della gamba destra“. Questo il duro responso che lo staff medico del Real Madrid ha emesso nei confronti di Eder Militao, lo sfortunato difensore brasiliano che già nell’agosto del 2023 aveva subìto un infortunio analogo, ma all’altra gamba. L’incredibile serie di guai fisici che, al pari dello scorso anno, sta falcidiando la pur profonda rosa delle Merengues stavolta non può essere ignorata.

I contemporanei problemi fisici di David Alaba e Dani Carvajal – il primo rientrerà tra qualche mese, il secondo ha probabilmente già finito la stagione – hanno convinto il presidentissimo Florentino Perez ad intervenire sul mercato per garantire ad Ancelotti un minimo di scelta nel reparto arretrato.

La ‘Casa Blanca‘, stando alle indiscrezioni della stampa spagnola, avrebbe messo nel mirino anche un paio di calciatori militanti in Serie A. Il primo è Stefan de Vrij, che può arrivare a prezzo di saldo. Il secondo è proprio Mario Hermoso che, dopo essersi congedato quasi da eroe dal pubblico del Metropolitano non più tardi di 6 mesi fa, potrebbe ora tornare nella sua città natale da ‘nemico’ giurato. Quanto meno nei pensieri dei tifosi dell’Atletico. Un tradimento misto a redenzione visto che, come detto, il giocatore ha fatto tutta la trafila delle Giovanili in quel di Valdebebas…