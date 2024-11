Altro che polemica Var: Conte sotto accusa per un altro motivo

Altro che polemica legata al VAR, dito puntato contro Antonio Conte per un altro motivo: non si finisce più

Il campionato si fermerà per alcuni giorni per lasciare spazio alle Nazionali in vista degli ultimi impegni di questo 2024. Anche se l’ultima giornata di Serie A ha lasciato delle polemiche non indifferenti. In primis quella di Antonio Conte che non ha per nulla digerito il calcio di rigore assegnato, contro la sua squadra, nel big match della 12ma giornata contro l’Inter.

Fortuna per gli azzurri che il tiro violento di Calhanoglu si è stampato sul palo alla destra di Meret, ma questo non ha tranquillizzato il manager salentino che non le ha mandate a dire dinanzi alle telecamere. Una polemica aperta quella dell’allenatore con l’uso del VAR che, secondo lui, dovrebbe essere gestito in maniera completamente diversa dal direttore di gara e di chi si trova nella sala.

Finita qui? Neanche per sogno visto che le polemiche tendono ad aumentare sempre di più e vedono come protagonista ancora l’allenatore della squadra partenopea. Questa volta, però, si tratta di un attacco che arriva dai social network da parte di un noto giornalista. Lo stesso che ha deciso di puntare il dito contro il mister per un altro motivo che, col VAR, nulla ha che fare.

Conte, le polemiche non finiscono qui: altro duro attacco

Il Napoli di Conte si trova ancora primo in classifica, ma ad un solo punto di differenza dal quartetto composto da: Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina. Senza dimenticare la Juventus che dista solamente due punti di differenza. Insomma, i giochi sono fin troppo aperti. Nonostante il primato, però, c’è ancora chi critica il suo modo di far giocare i suoi calciatori. La polemica, infatti, arriva da Paolo Bargiggia.

L’ex giornalista di Mediaset non le ha mandate a dire ad Antonio Conte. Lo ha fatto sul suo canale ufficiale di “X” in cui ha criticato aspramente il modo di giocare del mister salentino. Ovvero? Quello del nativo di Lecce sarebbe il “peggior calcio del campionato“. Le sue “colpe” sono quelle di assumere un gioco troppo difensivista e di contropiede.

Sarà ancora prima in classifica ma il @sscnapoli con Conte, fin qui sta giocando il peggior calcio del campionato. Solo difesa e contropiede, con i poveri Kvara e Politano costretti a fare i terzini. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) November 10, 2024

Tra le critiche che gli sono piovute anche il modo di far giocare i due esterni d’attacco come Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia. “Costretti a fare i terzini“. Chissà se Conte risponderà a questo nuovo attacco piovutogli nei suoi confronti…