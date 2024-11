Milan, che mazzata: tifosi in ansia per Theo Hernandez

Sale l’ansia tra i tifosi per Theo Hernandez, arriva una batosta clamorosa: cosa sta succedendo

Il pirotecnico pareggio per 3-3 arrivato sul campo del Cagliari, in un turno che avrebbe potuto essere favorevole per il Milan per recuperare qualcosa sulle prime della classe, visto l’esito dello scontro diretto tra Inter e Napoli, ha smorzato nuovamente l’entusiasmo in casa rossonera.

Resta ancora viva l’emozione per l’impresa di Madrid, ma i dubbi sulla gestione della squadra in campionato sono tanti. E a rendere la situazione ancora più tesa nell’ambiente sono anche le notizie sul futuro di un pilastro come Theo Hernandez. Nelle ultime ore è arrivata infatti la ‘mazzata’ che nessuno avrebbe voluto sentire.

Protagonista anche in questa stagione, nonostante un paio di panchine per scelta tecnica che fanno ancora discutere, il terzino sinistro francese resta, con Rafa Leao e forse Maignan, l’assoluto top player del gruppo rossonero, oltre che un simbolo e una bandiera, tra i pochi giocatori protagonisti dello scudetto del 2022. Il suo futuro al Milan, dopo un’estate travagliata e incendiata da continue voci di mercato, resta però in bilico.

Non è detto che l’avventura rossonera per l’ex Real sia davvero agli sgoccioli. Anche perché lo stesso Hernandez non ha mai nascosto il suo amore per la maglia del Milan e per la città di Milano. Tuttavia, senza il tanto atteso e paventato rinnovo di contratto, difficilmente la sua permanenza potrà essere garantita durante la prossima sessione estiva. Ed è proprio dal fronte rinnovo che arrivano al momento le peggiori preoccupazioni per i tifosi: perché l’assenza di notizie è essa stessa una notizia.

Rinnovo Theo Hernandez, silenzio assoluto: tutto bloccato, cosa sta succedendo

Con un contratto in scadenza nel 2026, è chiaro che il terzino francese deve rinnovare per poter continuare la sua avventura al Milan. A meno che non abbia intenzione di liberarsi a parametro zero tra un anno e mezzo, di fatto creando un danno non da poco alla società che gli ha permesso di esplodere a livello internazionale.

Il problema è che il dialogo tra le parti si è interrotto ormai da qualche tempo, arenato davanti a due posizioni che sembrano, in questo momento, in contrapposizione. L’entourage di Theo non ha infatti ufficialmente rifiutato l’ipotesi di un prolungamento, ma non sembrerebbe convinta di accettare una soluzione alla Leao, con un accodo da circa 6 milioni e mezzo, di molto superiore ai 4 milioni dell’attuale contratto.

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport non molte settimane fa, la richiesta sarebbe ferma a 8 milioni. Troppi per il club, considerando l’attuale politica relativa al monte ingaggi. Uno strappo alla regola si può fare, ma un contratto fuori dai parametri produrrebbe il rischio di un effetto domino che il Milan non può permettersi.

Il nodo è tutto qui. E il vero problema è che, dopo le ultime notizie di inizio autunno, sulla questione rinnovo è calato un silenzio tombale. Non se ne parla più, e secondo quanto riportato da Radio Rossonera al momento le parti non avrebbero in programma alcun incontro. Anzi, non ci sarebbe stato negli ultimi tempi nemmeno un nuovo contatto.

Stando così le cose, ipotizzare una possibile cessione in estate del terzino francese non è più fantamercato. Anche se al prossimo mese di giugno manca ancora un’intera stagione, e la speranza dei tifosi è che il tutto possa sbloccarsi prima che sia troppo tardi. Anche perché vendere Hernandez a in estate senza rinnovo potrebbe essere per il club meno redditizio che non venderlo con un rinnovo già firmato.