Osimhen al posto di David: ribaltone bianconero

I bianconeri hanno improvvisamente deciso di cambiare rotta: Osimhen è diventato il primo obiettivo per l’attacco.

La priorità della Juventus in vista del mercato di gennaio sarà senz’altro quella di andare a caccia di uno o due difensori centrali. Dopo Bremer, infatti, i bianconeri devono fare i conti anche con il grave infortunio capitato a Cabal: Thiago Motta si trova ora davvero in difficoltà numerica nel reparto difensivo.

Ma non è tutto, perché molto probabilmente Giuntoli cercherà anche un attaccante che consenta al tecnico bianconero di avere una valida alternativa a Dusan Vlahovic (in attesa del rientro di Arek Milik, previsto per l’inizio del 2025). In cima al taccuino del ds della Juve c’è Jonathan David, il bomber del Lille che ha letteralmente stregato Giuntoli nel match di Champions League terminato 1-1 (al vantaggio francese, siglato proprio da David, ha risposto Vlahovic su rigore).

Oltre a David la Juve continua a monitorare con grande attenzione Victor Osimhen: la clausola da 75 milioni è molto elevata ma di fronte al valore del giocatore – già 8 gol in stagione con il Galatasaray – la dirigenza bianconera sarebbe disposta a fare questo sforzo. Tuttavia dalla Premier League emergono segnali che non vanno verso questa direzione.

Osimhen al posto di David! Svolta pazzesca per i bianconeri

Osimhen, secondo i tabloid britannici, è vicino a un club bianconero ma non si tratta della Juventus. Stando a quanto riportato da TeamTalk.com, infatti, il Newcastle sta facendo grossi passi avanti per portare il bomber nigeriano al St. James’ Park la prossima estate. Le richieste economiche del giocatore negli ultimi tempi si sono abbassate e i Magpies vogliono cogliere questa opportunità.

Al tempo stesso, però, il Newcastle mantiene vive anche altre piste. Una di queste è proprio quella che porta a Jonathan David, oggetto del desiderio di mezza Europa: già 13 gol in stagione con il Lille. L’attaccante canadese è in scadenza di contratto con i ‘Mastini’ e tutto lascia pensare che lascerà la Ligue 1 al termine di questa annata.

Tra le squadre in prima fila per David c’è la Juventus, che sta parlando con l’entourage del giocatore e con il Lille per provare a portarlo alla Continassa già a gennaio (con 10-15 milioni si può fare). Il Newcastle è però un ostacolo non da poco: se i Magpies dovessero ritenere troppo alta la spesa per Osimhen farebbero partire l’assalto al bomber canadese.