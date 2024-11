Adani e Cassano ‘litigano’ per la Juve: “Colpo stratosferico”

Lele Adani e Antonio Cassano si sono scontrati parlando della Juventus e del mercato dei bianconeri in vista di gennaio e della prossima stagione

I due opinionisti ed ex calciatori hanno opinioni differenti su cosa serva veramente a Thiago Motta per migliorare la sua squadra. Un colpo importante in attacco è scontato, ma sul profilo giusto c’è da discutere parecchio.

Avere un seguito molto grande sui social e sulle piattaforme digitali impone anche una certa coerenza di espressione. Tutto si può dire tranne che Lele Adani e Antonio Cassano non siano rimasti fedeli ai propri personaggi, tra scontri dialettici e opinioni divergenti. I due ex giocatori si sono ritagliati un bel pubblico con cui interagire e spesso fanno discutere per alcune interpretazioni “estreme” del calcio. Questa volta il loro oggetto di discussione è stata la Juventus e più nello specifico il mercato che i bianconeri devono condurre tra gennaio e giugno, con i colpi di cui ha bisogno Thiago Motta.

Arrivare ad avere una rosa perfetta per vincere lo Scudetto non sarà impresa facile ma Giuntoli sembra avere le idee chiare per farlo. La rivoluzione estiva ha già portato nomi di grande importanza a cui vanno aggiunti forse un paio di campioni per eccellere. Uno dei temi di discussione riguarda di certo l’attacco, dove si potrebbe fare di meglio rispetto a Vlahovic. L’attaccante serbo è al centro di molte critiche, non tanto per il numero di gol realizzati quanto per la mancanza di gioco associativo con i compagni.

Cassano ipotizza un colpo stratosferico per la Juventus: “Devono prendere Rodrygo”

Per Lele Adani la figura perfetta per l’attacco della Juventus sarebbe Victor Osimhen. Parlando sul canale Twitch VivaElFutbol, l’ex difensore ha dichiarato: “Se la Juventus sceglie di cambiare il centravanti, per me va a prendere Osimhen. Giuntoli lo ha già avuto a Napoli. Campionato italiano conosciuto, Osimhen sa come si fa a vincere lo Scudetto”.

Poi aggiunge: “Ha grande forza fisica, è veramente dirompente. Una sicurezza conclamata, non da scoprire ed il suo stimolo di tornare. Secondo me è la prima scelta. Se va via Vlahovic la scelta numero uno è Osimhen“.

Ora il problema è che secondo Antonio Cassano le cose stanno diversamente e il nome giusto si trova a Madrid: “Rodrygo sarebbe quello perfetto per Thiago Motta“. Entrando nello specifico l’ex attaccante sottolinea: “In Brasile faceva quello, l’attaccante. Sarebbe perfetto, un colpo stratosferico Rodrygo alla Juve”. Vedremo chi la spunterà.