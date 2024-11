Guardiola lascia il City: destinazione choc già decisa

Nuova destinazione choc per Pep Guardiola: il tecnico catalano può lasciare il Manchester City dopo ben nove stagioni, c’è aria di fine ciclo!

C’è aria di crisi per il Manchester City di Pep Guardiola. I campioni d’Inghilterra, infatti, hanno perso per la prima volta da quando sono allenati dal catalano ben quattro partite di fila (due in Premier, una in Champions e una in Coppa di Lega) e più in generale mai in carriera era successo all’ex centrocampista di finire KO per quattro volte consecutive. “C’è sempre una prima volta”, ha commento Pep, prendendola con filosofia e come motivo di crescita per capire dove migliorare.

Nessun obiettivo è fin qui compromesso al di là della Coppa di Lega, dove i citizens sono stati eliminati ma di sicuro a Manchester se ne faranno una ragione. Per i due più importanti, ovvero Premier e Champions è ancora tutto aperto con il City al secondo posto in campionato e ad una manciata di punti dalle posizioni che valgono la qualificazione diretta agli ottavi nella coppa più prestigiosa per club. Ad ogni modo si respira un clima di fine ciclo.

Guardiola-City verso l’addio, c’è una nuova panchina choc per lui!

Le prime avvisaglie si erano avute già durante l’estate e con il passare delle settimane le sensazioni sembrano essere confermate. Al di là di un ricambio generazionale e della solita storia di “pancia piena” per un club che ha vinto tutto quello che c’era da vincere negli ultimi anni, c’è anche la dannosa vicenda delle violazioni del Fair Play Finanziario. Il processo inizierà tra qualche mese e come già capitato per altri club di Premier potrebbe portare a risvolti alquanto negativi che vanno dalla penalizzazione alla squalifica dalle coppe, per finire con un improbabile retrocessione!

In questo caos generale è probabile che Pep Guardiola decida di lasciare il City già a partire dal prossimo giugno. Il tecnico catalano ha capito l’aria che tira e può decidere di farsi da parte, non riuscendo più ad essere un fattore in più per il club inglese dopo ben nove stagioni (è lì dal 2016) e tanti trofei conquistati. Inoltre l’ex Brescia avrebbe già deciso il suo futuro, c’è una nuova destinazione choc.

Guardiola ha sempre strizzato l’occhio all’allenare un giorno una nazionale, specialmente il Brasile. E proprio quella carioca sarebbe pronta ad affidarsi a Pep per risollevarsi ed essere protagonista nel Mondiale americano del 2026. Guardiola è affascinato dal poter allenare una rappresentativa del genere con talenti come Rodrygo e Vinicius. Ciò gli permetterebbe di continuare a sviluppare la sua filosofia di gioco e le sue idee.