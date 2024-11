Il Milan scippa la Capitale: resa Liverpool

Il Milan ha messo gli occhi addosso al suo prossimo acquisto, gioiello seguito non solo da Ibra ma anche da mezza Europa.

Sprint in arrivo da parte del Milan che vuole tornare ad essere grande protagonista non solo in campo ma anche fuori, soprattutto in ottica calciomercato. A gennaio mancano poche settimane e la finestra invernale di trasferimenti rappresenterà una grande chance per i rossoneri che potranno così continuare a sistemare la propria rosa.

Le defezioni sono diverse e Zlatan Ibrahimovic, che oltre ad essere un perfezionista a Milanello si occupa anche delle scelte di mercato, è pronto a dare il proprio contributo. Nel calcio di oggi avere un dirigente del suo calibro può fare la differenza, soprattutto se è lui a muoversi in prima persona pur di portare il nuovo calciatore al Milan.

L’affare, tuttavia, non può ancora dichiararsi concluso. Soprattutto perché la concorrenza è agguerrita, principalmente quella che arrivata dalla capitale ma anche da Liverpool. Se il Milan vorrà avere la meglio oltre ad accelerare dovrà anche studiare la strategia migliore per affondare il colpo. Il mercato in questo momento è chiuso ma le trattative continuano ad andare avanti.

Calciomercato Milan, arriva in estate: lo prende Ibra

Il prossimo acquisto del Milan, o presunto tale, arriva direttamente della Svezia, per questo Ibra ha la possibilità di fare la differenza. Il nome dell’obiettivo rossonero è quello del giovane Hugo Larsson, regista nato nel 2004 di proprietà dell’Eintracht Francoforte dal 2023. Grande impatto sulla Bundesliga da parte sua, le ottime prestazioni hanno fatto drizzare le antenne alle big d’Europa. Non c’è infatti solo il Diavolo sulle sue tracce.

Ma anche il Liverpool, come detto, e l’Arsenal che secondo recenti aggiornamenti sulla situazione avrebbe già preso il telefono in mano per avviare i contatti con la società tedesca. Larsson è stato blindato dall’Eintracht, proprio lo scorso ottobre è arrivato il prolungamento fino al 2029. Chiaro segnale di come la società creda fortemente in lui.

Con un contratto così lungo sottrarre il suo cartellino non sarà una passeggiata. Ad oggi sembra una sfida a due tra i meneghini e i Gunners con gli inglesi che dispongono di maggiori economie ma il Milan ha un’arma in più e quell’arma si chiama Ibra. La sua influenza potrebbe essere molto importante per i rossoneri che sperano di chiudere, in estate, per circa 30 milioni di euro. In caso di asta, il suo valore potrebbe però impennare. Per questo è fondamentale muoversi adesso.