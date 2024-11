Il pupillo di Motta nella Capitale: Juve tradita

Thiago Motta e la Juve si sentono traditi dal pupillo dell’ex tecnico del Bologna che se ne va nella Capitale! Le ultime

La Juve si guarda intorno per i prossimi obiettivi di mercato. Nei colloqui tra dirigenza e allenatore c’è un ruolo che più di tutti andrà rinforzato sin dalla riapertura delle trattative a gennaio: la difesa. Pesa il KO di Gleison Bremer, seppur la tenuta difensiva dei bianconeri continua a reggere alla grande pur senza il proprio totem del reparto, al di là dei 4 gol incassati a Milano contro l’Inter.

Urge comunque un intervento lì dietro e sia società che allenatore lo considerano una priorità rispetto all’attacco, dove pure andrà fatta una profonda analisi sulla situazione relativa al vice-Vlahovic e alle rassicurazioni che darà da qui a tra un mese Arek Milik. Al momento manca un’alternativa al serbo ma questo si vedrà. In principio Giuntoli e il team di mercato bianconero dovranno trovare il sostituto di Bremer.

Motta tradito, niente da fare per il pupillo: se ne va nella Capitale!

Non sarà facile in quanto il profilo individuato dovrà essere di spessore e di livello ma allo stesso tempo a gennaio le big non si privano dei migliori giocatori, se non per una cifra irrinunciabile. Una buona idea sembrava essere il pupillo di Thiago Motta ma l’eventuale trattativa potrebbe aver subito una brusca frenata dopo l’inserimento dei due club della Capitale!

Sam Beukema è stato tra le sorprese del Bologna della scorsa stagione, arrivato in Champions League grazie a Thiago Motta. Proprio il tecnico italo-brasiliano era rimasto impressionato dalle sue doti, dandogli subito fiducia al centro della retroguardia nonostante la folta concorrenza. L’ex AZ ha chiuso la scorsa stagione con 33 presenze e 2 reti in tutte le competizioni e anche con Italiano si sta rivelando come uno dei top del club felsineo. Ad oggi è nono in serie A per passaggi completati (626) e primo nella rosa del Bologna per duelli vinti (51) e recuperi (43).

Alla Juve piace tanto con il benestare dell’allenatore che per lui stravede e lo vorrebbe molto volentieri di nuovo con sé. Resta tutto da capire se è una pista percorribile sin da subito per gennaio o probabilmente solo per giugno. Il Bologna non lo cede a metà stagione. Ad ogni modo, come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Rudy Galetti su “X”, ci sarà da fare i conti con la folta concorrenza estera. Infatti, l’olandese classe ’98 è seguito sia dal Real che dall’Atletico Madrid. I due club della Capitale spagnola hanno messo gli occhi su di lui e sono intenzionate a presentare un’offerta al Bologna la prossima estate. Lo “scippo” è dietro l’angolo.