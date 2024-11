Infezione gravissima, ginocchio irrecuperabile: si ritira a soli 19 anni

Tremenda notizia per il giovane talento costretto a ritirarsi a soli 19 anni a causa di un’infezione gravissima che gli ha reso il ginocchio irrecuperabile

Tramite un post pubblicato via social, il giovane talento è stato costretto a dare l’addio al mondo del calcio a soli 19 anni per colpa di una gravissima infezione al ginocchio, lasciando tutti i tifosi senza parole.

Nel calcio, lo si sa, non è difficile purtroppo imbattersi in gravi infortuni che rischiano di compromettere la carriera, ma quanto accaduto al talento Marc Cucalon ha davvero dell’incredibile. Due anni fa, precisamente il 6 settembre 2022, il giovane centrocampista del Real Madrid scese in campo per la sfida di UEFA Youth League contro il Celtic a Glasgow e quella partita ha cambiato in maniera drastica il suo futuro.

Durante la gara, Cucalon resta coinvolto in uno scontro fortuito con un avversario dove ha la peggio e gli esami strumentali confermano subito la gravità della situazione: per il centrocampista si tratta di rottura del legamento crociato anteriore. Cucalon è costretto così ad operarsi per poi iniziare il percorso riabilitativo che poi lo avrebbe dovuto riportare in campo, ma questa fase non è mai arrivata.

Mentre veniva operato per vedersi ricostruito il legamento crociato anteriore, purtroppo, un batterio si è insinuato nella cartilagine del ginocchio e ciò ha avuto conseguenze disastroso. Tale batterio ha scatenato una grave e rara infezione al ginocchio che ha portato il giocatore ad annunciare il ritiro al calcio a soli 19 anni.

Cucalon dice addio al calcio: un’infezione condanna il giovane talento

Quando si è giovanissimi dire addio ai propri sogni di punto in bianco non è mai facile e per Marc Cucalon è stato davvero difficilissimo, soprattutto per il modo in cui è stato costretto a lasciare il calcio. Una volta operato al legamento crociato anteriore, il giovane centrocampista avrebbe dovuto seguire un lungo percorso riabilitativo e sarebbe tornato in campo ed invece, a causa di un batterio infiltratosi nella cartilagine, si è sviluppata una grave infezione che lo ha condannato.

Una vera e propria beffa per Cucalon in quanto episodi simili durante un’operazione difficilmente si verificano. Per il centrocampista del Real Madrid è stata una mazzata terribile e, nonostante il sostegno dell’ex giocatore e suo allenatore Alvaro Arbeloa e la voglia di tornare a giocare, le speranze di rientrare sul campo dal gioco si sono affievolite sempre di più.

A due anni di distanza dal momento più buio della sua giovane carriera, Cucalon ha quindi deciso di appendere gli scarpini al chiodo ed ha reso noto la sua decisione con una lunga lettera pubblicata sul proprio profilo Instagram. Il giovane centrocampista ha ringraziato Arbeloa per il sostegno dimostratogli in questi mesi ed ha anche ringraziato tutte le persone che gli sono state vicine in questo suo lungo calvario.

Il giovane centrocampista ha spiegato come quel terribile infortunio lo abbia costretto ad annunciare il ritiro nonostante abbia lottato come un leone per tornare in campo. Cucalon, però, ha sottolineato come non sia un addio triste in quanto ha avuto il privilegio di giocare per il Real Madrid, il club più blasonato al mondo, e che porterà sempre nel cuore gli insegnamenti ricevuti, facendo sapere come i blancos gli abbiano insegnato quei valori che gli torneranno utili nella vita di tutti i giorni.