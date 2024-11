Uno arriva, l’altro parte: decisione presa, addio dopo due anni e mezzo

Situazione di mercato molto complessa che potrebbe risolversi nella sessione di gennaio: il club di Serie A si rivoluziona da subito.

Senza ombra di dubbio la squadra che finora ha deluso tutti nella stagione attuale di Serie A è la Roma. Una rosa costruita spendendo fior di quattrini durante l’estate che però non sta dando le risposte giuste. Un caos generale scaturito principalmente dall’esonero shock di Daniele De Rossi, l’allenatore con cui il club sembrava voler instaurare un rapporto diretto ed a lungo termine, visto anche il contratto siglato per tre anni.

Anche la scelta di rimpiazzare De Rossi, fra l’altro idolo della tifoseria romanista, con Ivan Juric è stata deleteria quanto inadeguata, visto che in due mesi il tecnico croato è andato completamente in confusione, non riuscendo a portare a casa alcun risultato positivo né prestazioni di buon livello. Ecco perché la famiglia Friedkin, dopo il 2-3 subito dal Bologna domenica scorsa, ha ufficializzato anche il suo esonero.

La gatta da pelare giallorossa passa ora in mano ad un romano e romanista doc come Claudio Ranieri. L’esperto allenatore testaccino non si è tirato indietro e per la terza volta dovrà prendere per mano la Roma e portarla lontano dai guai. Inoltre l’ex Juve e Leicester resterà da giugno in poi in società come consulente sportivo della presidenza.

Roma, Ranieri perde subito un titolarissimo della rosa?

In queste settimane Roma sembra un vero e proprio porto di mare. Per un gradito ritorno, quello appena raccontato di Ranieri, potrebbe presto concretizzarsi una partenza che non farebbe piacere né al nuovo tecnico né alla tifoseria. Infatti resta ancora in bilico la situazione futura di Paulo Dybala.

Già la scorsa estate Dybala è stato ad un passo dal lasciare la capitale, vista l’offerta faraonica dell’Al-Qadsyiah in Arabia Saudita, pronto a ricoprirlo d’oro. L’argentino ha però deciso di rifiutare e continuare la sua avventura giallorossa, ma oggi la permanenza del classe ’93 è sempre più in bilico.

Un po’ per la situazione folle che sta vivendo la Roma, un po’ per il contratto in scadenza a giugno ed una clausola automatica di rinnovo che i Friedkin vedono come un ostacolo economico. Insomma, a gennaio Dybala può finire sul mercato e in questo caso i ripensamenti last-minute non saranno concepiti. Il club valuterà ogni proposta e non sembra affatto intenzionato a blindare il proprio gioiello.

Una nuova chiamata araba per la Joya, che resta molto stimato nel calcio mediorientale, stavolta potrebbe realmente porre fine all’avventura in Serie A di Dybala, che dopo due anni e mezzo molto brillanti sarebbe chiamato ad una nuova esperienza, anche se ad oggi tutto ciò resta soltanto una supposizione senza niente di concreto.