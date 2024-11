Chiesa in Serie A con lo scambio: decisione già presa

Federico Chiesa sempre più oggetto misterioso al Liverpool: può tornare subito in serie A con lo scambio, la decisione è già stata presa dal top club

L’inizio di avventura in Premier League di Federico Chiesa è stata da horror. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere il figlio d’arte così in difficoltà nell’inserimento nella squadra di Slot. L’attuale capolista di Premier League è un vero e proprio rullo compressore: solo una sconfitta (sorprendente contro il Nottingham) e una serie di risultati positivi con la vetta solitaria non solo nel campionato inglese ma anche nel maxi-girone di Champions League (lì a punteggio pieno).

In questa giostra che sembra girare alla perfezione, però, non sembra esserci spazio per Federico Chiesa. L’ex Juve ha faticato a trovare spazio, fin qui solo una manciata di minuti da subentrato. Slot ha spiegato come stia trovando difficoltà d’inserimento in Premier e nell’adattarsi ai ritmi di intensità diversi rispetto la serie A e l’Italia. Se non dovesse svoltare da qui ai prossimi mesi è chiaro che il suo futuro sarà lontano dai reds, forse già a gennaio.

Chiesa di nuovo in serie A? La decisione è stata presa, la situazione

Il figlio d’arte può chiedere la cessione per giocare di più, una richiesta ben acconsentita dal Liverpool che potrebbe pensare allo stesso tempo di cedere il calciatore in quanto fin qui non ha portato nulla alla causa. Plausibile il ritorno in serie A. Si accende una pista in particolare, in quanto la capolista di Premier League starebbe pensando ad uno scambio con una big del nostro campionato.

Su indicazione di Slot, infatti, la dirigenza dei reds ha messo nel mirino Pulisic del Milan e tramite alcuni intermediari ha proposto l’idea di uno scambio con Chiesa alla società rossonera. La decisione da parte del club di serie A è già stata presa e sembra essere quella definitiva, senza margini di ripensamento.

I rossoneri, infatti, hanno chiuso a questa prospettiva: non se ne parla proprio. Pulisic è tra gli incedibili in casa meneghina, ancor di più a stagione in corso. A gennaio non si muoverà dalla città del Duomo. Non che Federico Chiesa non interessi, sia chiaro. Ma Pulisic non si muoverà. Dunque non è da escludere che il figlio d’arte possa tornare in orbita milanista ma per prenderlo dovrà essere messa su un’altra trattativa che non includa anche l’americano.