Conte lo ignora: il Napoli lo cede alla rivale

Il giocatore non rientra nei piani di Antonio Conte che fin qui lo ha del tutto ignorato: il Napoli pronto a cederlo ad uno delle rivali

Il Napoli sembra essersi messo del tutto alle spalle lo scorso terribile campionato e gran parte del merito va dato ad Antonio Conte che, proprio come ci si aspettava, ha completamente ribaltato gli azzurri che paiono una squadra del tutto diversa.

Il tecnico salentino è noto per inculcare mentalità vincente nei giocatori che allena ed anche al Napoli gli sta riuscendo ciò. Gli azzurri sono primi in classifica con merito, sfornando anche grandi prestazioni come capitato contro il Milan e per almeno 60 minuti contro l’Inter. I tifosi sono ora tornati a sognare di poter vincere il secondo scudetto nel giro di tre anni, il quarto della storia azzurra e sanno che con Conte in panchina tutto è possibile.

Grazie all’ex allenatore di Inter e Juventus, alcuni giocatori sono del tutto cambiati come ad esempio Anguissa che lo scorso anno sembrava un giocatore del tutto estraneo al gioco del Napoli o Meret, criticato pesantemente dai tifosi ad ogni errore. Anche in una squadra che sembra una macchina perfetta come il Napoli, però, ci sono quei giocatori che stanno trovando difficoltà ad emergere nonostante Conte e tra questi vi è Michael Folorunsho.

Il centrocampista classe 1998 sta trovando pochissimo spazio fin qui ed è stato spesso e volentieri ignorato da Conte. Per questo, il Napoli si sta guardando intorno ed a gennaio potrebbe arrivare anche la cessione, con la Lazio che sarebbe in pole per il suo acquisto.

Napoli, addio Folorunsho: il centrocampista vicino alla Lazio

Michale Folorunsho è destinato a lasciare il Napoli nella prossima sessione di mercato. Il centrocampista classe 1998 ha disputato appena 23′ in questa stagione spalmati in tre partite, non riuscendo a trovare neanche spazio in Coppa Italia nei match contro squadre modeste come Modena e Palermo. Folorunsho è stato del tutto ignorato da Conte in questa prima parte di stagione e, dopo averlo trattenuto in estate, gli azzurri sono ora pronti a lasciarlo partire.

In pole per accaparrarselo c’è la Lazio che già durante l’estate era in pressing sul giocatore, ma il Napoli rifiutò di cedere il centrocampista in prestito con diritto di riscatto, rispendendo l’offerta al mittente. Le cose, però, adesso sono cambiate ed il club biancoceleste è più fiducioso sull’arrivo di Folorunsho nella finestra invernale di mercato ed il giocatore degli azzurri resta l’obiettivo prioritario.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito, come riportato da Il Messaggero, non dovrebbe però fare alcun passo indietro sulla formula dell’operazione e continuerà a proporre al Napoli un prestito con diritto di riscatto, puntando sulla volontà di Folorunsho di lasciare gli azzurri. La Lazio non vuole farsi trovare impreparata ed ha già in mano l’alternativa che è Adrian Zeljkovic dello Spartak Mosca qualora il Napoli dovesse di nuovo dire no, ma agli azzurri di certo non converrebbe tenere un giocatore controvoglia.