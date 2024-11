Douglas Luiz porta il difensore: scambio alla pari

Douglas Luiz messo sul mercato come pedina per arrivare al difensore dalla Juventus, il piano del club bianconero

Nel corso del mercato estivo, nel nostro campionato la Juventus è stata senza dubbio la società più attiva, visto l’elevato numero di operazioni messe a segno sia in entrata che in uscita. Anche gli importi spesi per gli acquisti sono stati considerevoli. Ma finora, non tutti i nuovi arrivi hanno lasciato il segno, anzi. Come ad esempio Douglas Luiz, che si sta rivelando una delle delusioni più cocenti.

C’erano tante aspettative, per il brasiliano che si era espresso su livelli molto alti nell’Aston Villa di Emery, affermandosi come uno dei migliori centrocampisti in circolazione. E la Juventus ha investito molto per averlo, nell’ambito di un’operazione con i ‘Villans’ che ha creato non poche discussioni. Ma l’esperienza torinese di Douglas Luiz fin qui è stata piuttosto sotto tono, tra ritardi fisici, di adattamento tecnico tattico, errori clamorosi all’ingresso in campo, prestazioni senza acuti. E adesso anche con un infortunio dal quale il giocatore non riesce ancora a riprendersi e che assume i contorni del giallo.

Si lavora per far tornare il giocatore a disposizione per il match contro il Milan, dopo la pausa. Ma la sensazione è sempre più quella che Douglas Luiz non faccia al caso del gioco di Thiago Motta. Per questo, prende piede la possibilità che possa già esserci un addio. Il brasiliano potrebbe a questo punto essere una carta importante per l’acquisto di un difensore.

Juventus, Douglas Luiz torna in Premier League: lo scambio con l’Arsenal

Di innesti in retroguardia, visti i gravi infortuni di Cabal e Bremer, la Juventus ne ha un gran bisogno. Gli acquisti saranno almeno due. Douglas Luiz potrebbe entrare in uno scambio con l’Arsenal.

Il giocatore piace da sempre, e non è un mistero, a Mikel Arteta, allenatore dei ‘Gunners’. In cambio, ai londinesi si chiederebbe Kiwior, vecchio pallino della Juventus. Giuntoli sta cercando di investire in un prestito, dato che il club non ha possibilità di immettere grandi cifre sul mercato invernale. E se da un lato l’Arsenal non ha ancora aperto al prestito secco e vorrebbe ricavare dalla cessione del polacco ex Spezia, che non rientra più nei piani, una cifra di una certa importanza, dall’altro potrebbe acconsentire a uno scambio di prestiti includendo Douglas Luiz.