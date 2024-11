Dieci milioni per Dybala: addio a gennaio

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe prendere un’altra piega in vista della prossima annata: ecco le ultime sul suo trasferimento.

Claudio Ranieri, nuovo allenatore della Roma, l’ha citato subito nella sua prima conferenza stampa a Trigoria. Paulo Dybala è ancora una risorsa, un grande giocatore e un fuoriclasse per la rosa romanista, dunque non avrà alcun freno nello schierare in campo l’argentino ex Juventus. Nonostante una clausola piuttosto onerosa di rinnovo che scatterà con circa il 55% di presenze ufficiali stagionali.

Dybala è dunque punto fermo per Ranieri, anche se qualche mese fa la sua cessione sembrava cosa fatta. Va ricordato come a metà agosto scorso il numero 21 avesse un accordo praticamente scritto con l’Al-Qadsiah, squadra saudita che lo avrebbe ricoperto d’oro, proponendo un contratto triennale da 75 milioni di euro complessivi.

Alla fine la Joya ha scelto di rifiutare questo cambio totale di vita e di carriera restando alla Roma, così da sorprendere tutti i tifosi con una decisione di cuore e di competitività. Ma la partenza di Dybala non è ancora saltata del tutto, viste le difficoltà mostrate in questi mesi sia con la squadra che con i soliti difetti fisico-atletici.

Derby cittadino per assicurarsi Dybala a gennaio

Infatti, secondo quanto riportato dal portale calcistico Egetelgraf.com, è pronto un vero e proprio derby cittadino a gennaio prossimo per il cartellino di Paulo Dybala. Il duello è tra Galatasaray e Fenerbahce, ovvero le due formazioni di maggior spessore del calcio turco, che si stanno contentendo il campionato in corso.

In Turchia sono sicuri che sia la formazione giallorossa, capolista della Superlig, sia la squadra guidata da José Mourinho sono pronte a darsi battaglia. Addrittura il Galatasaray avrebbe preparato un’offerta da 10 milioni di euro da presentare alla Roma nella sessione di gennaio, così da anticipare la concorrenza ed accaparrarsi il talento argentino per il proseguo della stagione.

Una proposta che la Roma stessa, bisognosa di plusvalenze per poter migliorare diversi reparti in rosa, potrebbe tenere in considerazione. Ora si attende la contro-mossa di Mourinho, che conosce molto bene Dybala, e del suo Fenerbahce, che ha necessità di rinforzarsi a gennaio per accorciare le distanze in classifica dai rivali cittadini.

Va ricordato che Dybala ha da poco compiuto 31 anni e da tempo soffre di continui problemi muscolari, in particolare agli adduttori ed al bicipite femorale. In questa stagione ha già saltato 4 gare ufficiali proprio per sovraccarichi atletici.