Il Milan lo caccia: un’altra bandiera lascia i rossoneri

Tempo di calciomercato in casa Milan con i rossoneri che hanno già preso una decisione riguardante una propria bandiera in vista della prossima stagione.

I rossoneri sono pronti a salutare un senatore della rosa del Milan con il club che sembra aver preso la sua decisione e non ha intenzione di tornare indietro.

Il Milan ha già preso alcune decisioni per quello che riguarda il mercato del 2025. In casa rossonera appare ormai fatta la scelta riguardante un senatore del club che non resterà in vista della prossima stagione. Un addio che era nell’aria già da settimane ma la scelta della società appare già presa con la squadra mercato che sta pensando a quali mosse attuare per provare a sostituire il giocatore.

Milan, l’addio è deciso: i rossoneri pronti a salutare una bandiera

Non sembrano esserci margini per il rinnovo di Davide Calabria con il Milan. Il terzino destro sembra destinato a salutare alla fine della stagione quando terminerà il suo contratto con il club meneghino. Un addio che arriva dopo una vita calcistica passata in rossonero tra giovanili e prima squadra.

Non è da escludere che Davide Calabria possa salutare già a gennaio con il Milan intenzionato a provare a fare cassa durante il mercato di gennaio. Il club meneghino, infatti, potrebbe andare ad intascare circa 3 o 4 milioni di euro dalla cessione del cartellino del terzino destro con il Galatasaray e la Roma che sono alla finestra e seguono la situazione riguardante l’ex capitano del Milan.

Per quello che riguarda la sostituzione del terzino in rosa è possibile che non vengano presi nuovi calciatori. L’intenzione di Paulo Fonseca è infatti quella di promuovere in pianta stabile il terzino spagnolo Alex Jimenez in prima squadra con l’ex Real Madrid che sta facendo molto bene nel Milan Futuro. Nel caso di necessità si è visto che anche Filippo Terracciano, al momento considerato il vice Theo Hernandez, può agire sulla fascia destra.

Possibile che il Milan possa tornare sul mercato per cercare di prendere un terzino sinistro di ruolo andando di fatto a spostare Terracciano in maniera fissa sulla fascia destra con l’ex Verona che, al bisogno, può essere impiegato anche come centrale. In questo senso piace Fabiano Parisi della Fiorentina con il laterale viola che sta trovando poco spazio alla corte di Raffaele Palladino.