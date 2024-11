Marotta sgambetta la Juventus: ci prova per gennaio

Beppe Marotta di nuovo contro il suo passato, bianconeri sfidati sul mercato di gennaio: sgarbo da parte del grande ex

Duello senza fine tra Inter e Juventus, non a caso ci si riferisce ai match e alla rivalità tra le due squadre come il derby d’Italia. Che si è infiammato a più riprese in campo e fuori specialmente negli ultimi decenni, pieni di avvenimenti particolari che hanno coinvolto nerazzurri e bianconeri, ripetutamente arrivati allo scontro.

Zero polemiche, ma tanto spettacolo, nel 4-4 andato in scena a San Siro qualche settimana fa, una partita che entrerà nell’epica della rivalità tra le due squadre e tra i match più memorabili di sempre del calcio italiano. Una partita in cui da parte della Juventus è arrivato un segnale forte: per lo scudetto, c’è anche la squadra di Thiago Motta, o almeno, l’intenzione è quella di lottare fino alla fine per riuscire a farsi strada.

Nonostante le incognite del nuovo ciclo e alcune difficoltà di adattamento, i bianconeri stanno mostrando il potenziale giusto per poter competere ad alti livelli fino alla fine della stagione. Dall’altro lato, l’Inter si basa sulle sue certezze e vuole ribadire la solidità e la forza già mostrati nella scorsa stagione, per confermarsi davanti a tutti in campionato. Anche se la concorrenza questa volta sembra numerosa e agguerrita, con la presenza non solo dei bianconeri nei quartieri alti.

Una delle principali difficoltà della Juventus, al momento, è quella di dover fare fronte a tanti infortuni. Motivo per il quale, a gennaio i bianconeri andranno a caccia di rinforzi, sul mercato. Ma proprio in quella sede, Marotta potrebbe mettersi di traverso.

Inter, sorpasso di Marotta sulla Juventus per Dragusin: l’annuncio in diretta

Nuova occasione di scontro con il suo passato, per il presidente nerazzurro. Che sembra pronto a irrompere per uno dei principali obiettivi di Giuntoli per la retroguardia, vale a dire Radu Dragusin, che tra l’altro ha già vestito la maglia bianconera.

Interessanti, sul romeno, le dichiarazioni rese dal giornalista Marco Barzaghi a ‘Inter Zone’, sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it’. La firma di ‘Sport Mediaset’ ha infatti spiegato: “L’Inter potrebbe provare a dare fastidio alla Juve per Dragusin. Ma potrebbe essere anche più di una manovra di disturbo, dato che il giocatore in Italia si è comportato molto bene. Potrebbe essere anche il profilo giusto per ringiovanire la difesa“.