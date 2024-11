Non se ne fa più nulla: salta l’affare di gennaio tra Juve e Milan

La Juve segue con particolare interesse un giocatore tra i rossoneri, ma l’affare appare piuttosto complicato per il mercato invernale

Diversi, come sempre, gli intrecci che riguardano Juve e Milan. In campo e fuori. Sul terreno di gioco, dopo la sosta, le due compagini si affronteranno in un match piuttosto importante a San Siro, che potrebbe dare indicazioni preziose sul prosieguo della stagione di entrambe. Ma non c’è solo questo.

Una grande classica del calcio italiano, quella che andrà in scena al ‘Meazza’ nel prossimo weekend. Con tre punti fondamentali da una parte e dall’altra, comunque la si guardi. Il Milan ne ha bisogno per rilanciarsi in alta classifica e per non perdere contatto in maniera forse definitiva dal gruppo di testa, proprio lì dove invece la Juventus vuole assolutamente rimanere e dare sostanza alle proprie ambizioni di scudetto.

Non sarà facile, anche contro un Diavolo discontinuo, per una Juve che in questa parte di stagione deve continuare a fronteggiare problematiche relative ai tanti infortuni. Sarà ancora lunga la lista delle assenze contro il Milan, ancora una volta Thiago Motta dovrà fare di necessità virtù. E non è un caso infatti che il club bianconero stia già pensando in maniera molto seria al mercato di gennaio.

Juve che dovrà essere protagonista anche nella sessione invernale, per ovviare a tanti inconvenienti. Specialmente in difesa, con il doppio forfait fino a fine stagione di Cabal e Bremer. Da questo punto di vista, si vociferava di un possibile affare tra i bianconeri e il Milan, che però si allontana in questo momento.

Juve su Tomori, ma il Milan dice di no: l’annuncio

Dopo Kalulu, la Juve sta monitorando anche Tomori. C’è l’inglese, tra gli oggetti del desiderio di Giuntoli e Thiago Motta per la retroguardia. Tuttavia, come detto, è un affare che sembra destinato a non concretizzarsi.

Lo ha spiegato, ai microfoni di ‘Juve Zone’ su ‘Calciomercato.it’, Matteo Zorloni, giornalista di ‘Telelombardia’, che ha dichiarato: “Per Tomori alla Juve per me è più un no, dai rossoneri è già stato pescato Kalulu come jolly. Bisognerebbe capire come i bianconeri eventualmente andrebbero a prenderlo, per loro sono molto probabili affari in prestito. Ritengo fuori portata anche Lucumì che viene valutato 18 milioni, in questo momento per la Juve è una cifra folle”.