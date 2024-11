Pulisic spaventa il Milan: ha già detto sì

Christian Pulisic è finito nel mirino di un club che lo vuole a tutti i costi: lo statunitense spaventa il Milan, l’addio è dietro l’angolo?

L’uomo in più in questa prima parte di stagione travagliata per il Milan è stato sicuramente Christian Pulisic. L’americano non ha mai sbagliato una prestazione e si è assunto il ruolo di stella assoluta della squadra meneghina anche più di Leao, nei momenti cupi del portoghese con Fonseca che l’ha addirittura relegato in panchina per qualche impegno. Pulisic, invece, non è mai stato in discussione.

Per i tifosi del Milan si tratta del giocatore a cui non rinuncerebbero mai più di tutti, su cui costruire la squadra del futuro. Insomma sarebbe impensabile vederlo andare via adesso. Eppure le ultime voci provenienti dalla Spagna e confermate dall’Inghilterra aprono all’ansia più totale per i fan.

Pulisic-Milan verso l’addio? Lo statunitense riflette, la situazione

Si vocifera, infatti, di un possibile addio in una delle prossime sessioni di mercato per fare ritorno in Premier League, un campionato che Pulisic conosce bene, avendo militato a lungo (e con alterne fortune) al Chelsea.

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo fichajes.net, il fantasista è finito in cima alla lista del West Ham. Gli hammers, fin qui autori di una stagione anonima, vorrebbero acquistare le sue prestazioni per risollevarsi già a gennaio o dalla prossima stagione. Ma per quale motivo Pulisic dovrebbe dire di sì ad un club nettamente inferiore al Milan quando è una stella assoluta in rossonero?

La risposta sta probabilmente nella sua voglia di riscatto in Premier. Vuole dimostrare che può dire la sua anche in quello che ad oggi viene definito il campionato migliore al mondo dopo aver deluso al Chelsea, almeno negli ultimi periodi della sua esperienza a Londra. Un ritorno nella capitale inglese sarebbe visto come opportunità di riscatto. Già qualche mese fa c’erano state delle voci che lo volevano nel mirino del Liverpool di Slot. Certo tra reds e West Ham c’è una bella differenza.

La situazione resta da monitorare sebbene appaia difficile che il Milan possa venderlo così facilmente. A gennaio non se ne parla, per giugno si vedrà più avanti. I rossoneri sono pronti a giocare al rialzo e pretendere una cifra molto alta per il proprio centrocampista. Un prezzo che sfiorerebbe i 100 milioni. I prossimi mesi ci diranno la verità, al momento l’americano continua a fare la differenza col Milan per la gioia dei tifosi rossoneri.