Vlahovic regalato a gennaio: il prezzo è crollato

Altro che offerta monstre per la Juventus, Dusan Vlahovic ora costa la metà: ecco chi arriverà al posto del bomber.

La sosta di novembre, nonché l’ultima della stagione, è arrivata nel momento giusto per tanti club e giocatori che in questo momento stanno tirando le loro personalissime somme. Al momento in molti si stanno domandando come sta andando Dusan Vlahovic in questa nuova avventura alla Juventus.

Quarto posto nella classifica marcatori, a pari merito con Ademola Lookman, per il centravanti serbo che, quando la Serie A è giunta ad un terzo del suo compimento totale, ha fatto registrare un bottino di 6 marcature. Praticamente un goal ogni due partite per il bomber della Juve che può tornare ad essere uno dei tormentoni di calciomercato.

In alcuni tratti l’ex Fiorentina ha dimostrato di aver ritrovato la migliore versione di sé, grazie anche al lavoro di Thiago Motta, ma la sensazione è che tra lui e la società bianconera ci sia ancora distanza. La Juve ha provato spesso a cercare acquirenti ma senza successo. Tuttavia, ora che il club sembra pronto ad abbassare le proprie pretese, nuove squadre potrebbero tornare sulle tracce del giocatore.

Calciomercato Juventus, addio Vlahovic: è caccia al sostituto

Anche perché per il futuro la Juve ha nuovi obiettivi e cedere Vlahovic aiuterebbe a realizzarli. A parlare dei nuovi scenari che attendono la compagine più titolata d’Italia è stato il giornalista Luca Momblano che, in diretta su Juventibus, ha parlato del futuro del centravanti e di quello che potrebbe essere il suo attuale valore di mercato.

Poiché il club vuole evitare gli errori del passato, come ad esempio Federico Chiesa svenduto al Liverpool, la Juve è pronta a lasciar partire il bomber in cambio di 40 milioni di euro. Tale somma potrebbe bastare a convincere la Juve che davanti ad un’offerta simile potrebbe anche pensare di lasciare partire Vlahovic già a gennaio. A quel punto si opterebbe per una soluzione di comodo in vista del colpo estivo.

L’obiettivo di Cristiano Giuntoli è riabbracciare Victor Osimhen e tornare insieme a vincere lo scudetto. Farlo è possibile, anche perché il Napoli gli sta cercando una nuova casa ormai da mesi, ma anche in questo caso serve l’offerta giusta. Osi è in vendita e il prezzo è di 75 milioni, raggiungerlo sarebbero più facile con l’incasso di Vlahovic. E sarà perciò anche per questo motivo che la Juventus tornerà a valutare concretamente l’addio del serbo.