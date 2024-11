25 milioni dalla Juve: il Barça ha già deciso

La Juventus ha pronta un’offerta da 25 milioni di euro per il cartellino di un giocatore: il Barcellona ha già deciso cosa fare, le ultime

L’infortunio di Bremer non può passare come un semplice incidente di percorso in casa Juventus. Il grave imprevisto capitato al difensore più forte della rosa nonché leader e guida difensiva, porterà Giuntoli e il team mercato bianconero ad intervenire a gennaio prendendo un centrale di un certo spessore e livello. Sempre con un occhio di riguardo al budget ma si andrà su un nome già affermato a livello internazionale.

Proprio per questo si guarda con interesse in casa del Barcellona dove c’è un giocatore in esubero che possa fare al caso dei piemontesi. A dire il vero da quando la squadra è passata da Xavi a Flick ci sono diversi calciatori attualmente nella rosa catalana che non sono più al centro del progetto tecnico e che presto potrebbero fare le valige. Si tratta sicuramente di nomi di primo livello con la Juve che aveva già messo in lista Ferran Torres.

25 milioni al Barcellona, la Juve ci prova: la situazione

Dopo gli infortuni capitati però (a cui c’è da aggiungere anche quello di Cabal) adesso le priorità sono altre. Si guarda ad un difensore, dunque, e al Barcellona c’è in uscita Andreas Christensen. L’esperto centrale danese è attualmente ai box per recuperare da un infortunio subito durante la scorsa estate. Non ha fatto ancora il debutto stagionale ma quando tornerà arruolabile non sembra essere nei piani di Flick.

Inoltre è in scadenza nel 2026 e attualmente non ci sono margini per un rinnovo. Verrà messo sul mercato ed è molto più probabile la sua partenza che un prolungamento di contratto. Come riportato dal portale elnacional.cat, i colloqui tra l’agente e la società non hanno portato ad un accordo, mentre ci sono varie squadre in Europa che lo seguono con interesse. Il Barcellona è pronta ad ascoltare le proposte per non perderlo a zero. Si parla di Inter, PSG, Newcastle e Manchester United. Nelle ultime settimane, invece, è spuntato fuori l’interesse della Juve.

E sarebbero proprio i bianconeri, adesso, ad essere in pole in quanto bisognosi di un difensore da ufficializzare appena aprirà il mercato. La prima offerta fatta per il centrale classe ’96 è di 15 milioni di euro per la parte fissa più 10 di bonus per un totale di 25 milioni. Laporta e Deco però hanno già deciso, rifiutando l’offerta. Il prezzo fissato è di 30 milioni, per meno non se ne parla. Giuntoli dovrà giocare al rialzo o cambiare obiettivo.