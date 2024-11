David e Gyokeres, corto circuito Juve

Se va via Dusan Vlahovic la Juventus cercherà un nuovo attaccante: questi i nomi presenti sulla lista del club bianconero.

Jonathan David e Viktor Gyokeres sono due dei centravanti più forti e seguiti del momento, entrambi apparentemente in procinto di salutare i loro attuali club di appartenenza. Tra i club sulle loro tracce non manca la Juventus che sarebbe davvero lieta di dare loro il benvenuto nel campionato italiano.

Anche se in questo momento la Juve ha Dusan Vlahovic come attaccante titolare, non è da escludere che presto il reparto offensivo bianconero cambi volto. Anche perché alla scadenza contrattuale del serbo non manca molto e davanti ad un’offerta concreta la Vecchia Signora potrebbe anche cedere. Oggi il club può lasciare partire il proprio bomber in cambio di circa 40 milioni di euro.

Soldi che verrebbero poi reinvestiti per l’acquisto del nuovo attaccante. Doppia scelta per la Juventus che deve però guardarsi le spalle: anche gli altri top club sono pronti a fare spesi folli. In situazioni del genere, è chi si muove per primo che alla fine ha la meglio.

La Juventus cerca attaccanti: tutto sui nomi del futuro

Soprattutto per quanto riguarda il futuro di David, centravanti canadese che con tutta probabilità saluterà il Lille a fine stagione. Sembrava destinato a lasciare i francesi già un anno fa ma alla fine è rimasto e ha preferito attendere la scadenza del contratto, fissata proprio per il 2025. L’attaccante può firmare già a gennaio e trasferirsi poi in estate.

Discorso diverso per il collega svedese dello Sporting Lisbona che ha invece un contratto che lo lega ai portoghesi fino al 2028. Nel contratto c’è poi una clausola che spaventa molti: per acquistarlo ci vogliono 100 milioni di euro. Ciononostante, il passaggio del suo ex tecnico Ruben Amorim al Manchester United potrebbe cambiare una volta per tutte la carte in tavola. Si parla della possibile cessione anche per circa 60/70 milioni.

La Juve continua a monitorare la situazione consapevole che prima sarà necessario vendere. Attendere troppo potrebbe però significare rimanere fuori dalla corsa per l’acquisto di uno dei due bomber. Oltre alla Juve, infatti, anche il Bayern Monaco sta seguendo la situazione. Tra i nomi caldi per l’attacco bianconeri non va dimenticato quello di Victor Osimhen, anche lui costa circa 70 milioni di euro e in più ha anche un rapporto diretto con il DS Cristiano Giuntoli.