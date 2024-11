Ecco Pogba: firma rossonera dopo la rescissione

Addio ai colori bianconeri per Paul Pogba: il centrocampista, pronto a rientrare dopo la squalifica, sarà presto rossonero.

La squalifica doveva essere lunga ben quattro anni e invece proprio di recente è stato deciso di ridurla, questo permetterà a Paul Pogba di tornare presto in campo. Il centrocampista francese di proprietà della Juventus un anno fa è stato trovato positivo al testosterone e di conseguenza è stato squalificato di doping.

Ora, però, il regista bianconero può cominciare a vedere la luce che lo porterà fuori dal tunnel. A marzo non manca molto e di conseguenza non manca molto nemmeno per vedere Pogba tornare in campo. I 18 mesi di squalifica, alla fine si è passati dai quattro anni ad un anno e mezzo, stanno per terminare e il classe 1993 non vede l’ora di dire la sua e di tornare finalmente al goal.

A dicembre scatterà ufficialmente lo svincolo per il trentuenne che non sarà più dunque un calciatore della Juventus. Piuttosto, da quel che emerge sul suo conto, il suo futuro sarà in rossonero. Tutto pronto per il trasferimento del francese che sembra dunque aver già trovato una nuova sistemazione.

Nuova squadra per Paul Pogba: ecco chi lo prende

Il suo ritorno in Italia non è stato affatto dei migliori, tra infortuni e la maxi squalifica di partite ne ha saltate parecchie. Ciononostante, adesso è arrivato il momento di lasciarsi il passato alle spalle una volta per tutte e di salutare la Serie A. Ritorno in Premier League per Pogba che, secondo fonti inglese, a gennaio potrebbe diventare un nuovo centrocampista del Bournemouth.

Il 2025 dovrà rappresentare l’anno della rinascita per il trentunenne che fino a poche settimane fa sembrava destinato a dover interrompere la propria carriera. Oggi gli è invece stata data una nuova possibilità e il francese spera bene di sfruttarla a dovere. In Inghilterra hanno dei bei ricordi di lui, ha giocato nel Manchester United, e tanti tifosi non vedono l’ora di riabbracciarlo.

A marzo Pogba tornerà a giocare in gare ufficiali e in questo momento sta lavorando per farsi trovare pronto. La sua ultima presenza risale al 3 settembre dello scorso anno quando scese in campo nel match tra Juventus ed Empoli. Per risalire invece alla sua ultima marcatura, bisogna riavvolgere il nastro fino all’8 febbraio 2022 quando segnò il goal vittoria contro il Burnley.