L’Inter lo ha cacciato, il Milan se lo prende: ribaltone sul mercato

Il Milan ha messo nel mirino un ex calciatore dell’Inter in vista di gennaio ed è al lavoro per cercare di chiudere il colpo già in vista del mercato di gennaio.

Se l’Inter ha in rosa calciatori come Acerbi, Darmian e Calhanoglu, tutti con un passato nel Milan, ora potrebbe essere la volta dei rossoneri di andare a prendere in sede di mercato un giocatore con un passato con la maglia nerazzurra.

In vista di gennaio il Milan sa di dover ritoccare la rosa per sistemare l’organico a disposizione di Paulo Fonseca. Uno dei ruoli che verrà ritoccato è quello del centrocampista centrale con il tecnico portoghese che in questo momento si affida alla coppia formata da Reijnders e Fofana, con Musah pronto a subentrare quando c’è necessità. Loftus-Cheek viene impiegato spesso come trequartista ed il club è pronto a portare in rosa un giocatore che sappia coniugare al meglio fase difensiva e fase offensiva.

Milan, per il centrocampo può arrivare un ex Inter

Il Milan pensa a Cesare Casadei in vista del mercato di gennaio. Il centrocampista del Chelsea sta faticando a trovare spazio alla corte di Enzo Maresca e potrebbe decidere di cambiare maglia in vista della seconda parte di stagione. Un profilo adatto al gioco di Fonseca con il nazionale under 21 che potrebbe agire sia da mediano che da trequartista.

Il classe 2003 sta giocando poco con la maglia del Chelsea in questa prima parte di campionato e, nonostante abbia affermato di volersi giocare le sue carte nella società londinese, non è da escludere che possa prendere in considerazione un trasferimento in prestito a gennaio per provare a trovare maggiore continuità.

Stella della nazionale under 21, l’ex giocatore dell’Inter vorrebbe provare a giocarsi le sue carte in vista del mondiale del 2026 per provare a convincere Luciano Spalletti a puntare su di lui. Fondamentale però sarà la continuità in campo che al Chelsea al momento non ha. Il Milan potrebbe dargli maggiore spazio e decidere se puntare su di lui a titolo definitivo in vista della prossima estate.

Casadei ha lasciato l’Inter nel 2022 con il Chelsea che ha sborsato 15 milioni di euro per il suo cartellino ai quali erano stati aggiunti 5 di bonus. Il centrocampista italiano potrebbe così far ritorno in Italia dopo due anni e mezzo con il Milan pronto a dargli l’opportunità di tornare a Milano, questa volta sponda rossonera.