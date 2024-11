12 milioni, l’Inter chiude l’affare: presa la giovane stella della Serie A

L’Inter si assicura la giovane stella della Serie A a soli 12 milioni di euro: i nerazzurri stanno per chiudere l’affare.

In alcune recenti interviste il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha chiarito che a gennaio i nerazzurri non metteranno a segno alcun movimento in entrata. Per il numero uno del club la rosa a disposizione di Simone Inzaghi è già pienamente competitiva e non ci sarà bisogno di ulteriori innesti. Tuttavia nel mercato di gennaio può sempre presentarsi qualche occasione da cogliere al volo, anche se l’impressione è che davvero Marotta e Ausilio siano maggiormente concentrati sulla prossima estate.

L’obiettivo della dirigenza interista è proseguire sulla strada tracciata in questi anni che ha prodotto molte soddisfazioni e possibilmente ringiovanire l’organico. Per garantire un importante futuro all’Inter si cercherà di migliorare la rosa con giocatori giovani che hanno già messo in mostra le loro qualità e sono pronti per il salto di qualità.

Tanti di questi calciatori sono già presenti in Serie A e non a caso l’interesse dell’Inter si concentra soprattutto su un giovane talento che sta facendo molto bene con il Bologna di Italiano. Stiamo parlando di Giovanni Fabbian, centrocampista 21enne alla sua seconda stagione in rossoblu. Sono 43 finora le presenze collezionate con i felsinei, con sei reti messe a segno e un rendimento diventato via via sempre più prezioso e determinante.

12 milioni: colpaccio Inter, arriva il centrocampista

Fabbian è cresciuto nelle giovanili dell’Inter: arrivato dal Padova nell’estate 2018 ha militato nelle squadre Under 17, Under 18 e Primavera e con quest’ultima si è laureato anche campione d’Italia. Nel 2022/2023 è stato girato in prestito alla Reggina, in Serie B, mentre l’estate successiva è stato acquistato a titolo definitivo dal Bologna per 5 milioni di euro.

Tuttavia l’Inter ha sempre creduto nelle potenzialità del giocatore e per questo nella trattativa che lo ha portato in Emilia ha voluto inserire un diritto di recompra: i nerazzurri possono far tornare Fabbian alla Pinetina entro il 2025 versando 12 milioni di euro nelle casse del Bologna. Gli ultimi rumors riportano che la dirigenza interista starebbe ragionando proprio su questa operazione.

Simone Inzaghi ha una grande stima del ragazzo e gradirebbe molto averlo a disposizione la prossima estate. Non a gennaio, come trapelato nei giorni scorsi: il diritto di recompra del centrocampista è esercitabile a partire dal primo giorno della sessione estiva di calciomercato.