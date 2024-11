Dalla Juve alla Roma: 10 milioni e affare chiuso

La Juventus può cedere questo talento offensivo, la Roma può approfittarne: ecco l’operazione giusta per il mercato di gennaio.

Juventus e Roma in questa stagione rappresentano due squadre letteralmente agli antipodi. I bianconeri hanno cominciato più che degnamente il campionato, facendo bene tendenzialmente anche in Europa, guidati da un allenatore giovane come Thiago Motta, al quale è stata data fiducia totale da parte del club e dell’ambiente.

Un completo disastro la gestione sportiva e tecnica della Roma, che a novembre è già al terzo allenatore cambiato. La famiglia Friedkin ha perso la bussola e dopo aver esonerato Daniele De Rossi e Ivan Juric ha deciso di ricorrere ad una soluzione classica e molto ‘sentimentale’, richiamando il romano e testaccino Claudio Ranieri.

Una scelta obbligata, con un uomo d’esperienza che conosce bene l’ambiente romanista e che è esperto nel risollevare situazioni delicate e quasi disperate. La Roma per migliorarsi dovrà muoversi sul mercato di gennaio, così come la Juventus; entrambe le rivali di Serie A devono provare a rinforzare alcuni reparti e per farlo potrebbe andare in scena un’operazione invernale proprio tra bianconeri e giallorossi.

Colpo Roma, dai bianconeri arriva un rinforzo in attacco

Tale operazione potrebbe far contenti tutti: la Juventus andrebbe a cedere alla Roma un suo calciatore, considerato talentuoso ma non propriamente un titolare, attuando una plusvalenza importante ai fini del bilancio. I giallorossi rinforzerebbero uno dei reparti più in discussione, ovvero la corsia sinistra offensiva.

Protagonista di questa trattativa di cui si comincia a vociferare è Samuel Mbangula, uno degli ultimi talenti della Juve Next Gen promossi in prima squadra. Un calciatore rapido e tecnico, dalla forte personalità nonostante i 20 anni di età. Lo dimostra il fatto di essere stato il primo marcatore ufficiale della Juve nella stagione in corso, andando a segno subito contro il Como.

Nonostante la stima di mister Motta, Mbangula potrebbe finire dunque alla Roma nel mercato di gennaio. La valutazione del cartellino è di 10-12 milioni di euro. Alla società giallorossa piace il profilo del belga, che rappresenterebbe un’alternativa in più nel ruolo di esterno sinistro offensivo, soprattutto se Ranieri decidesse di puntare su un modulo come il 4-3-3 o il 4-2-3-1.

La Roma ha già attinto in tempi recenti dalla rosa della Juve e dal suoi giovani talenti: lo scorso gennaio prese in prestito il difensore Dean Huijsen per pochi mesi, mentre in estate ha sborsato già circa 26 milioni per il cartellino di Matias Soulé. Il colpo Mbangula rafforzerebbe i rapporti istituzionali tra i due club.