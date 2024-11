Pogba nella Capitale, firma choc dopo la rescissione

Indizi importanti per la prossima sfida professionale di Pogba, dopo l’addio alla Juventus: la nuova destinazione è clamorosa

Il ritorno di Pogba alla Juventus è stato un fallimento. Non possono esserci, purtroppo, altre parole per descrivere quella che è stata la tormentatissima seconda vita in bianconero del centrocampista francese, fin da subito gravato da una lunga serie di problemi. Prima quelli fisici, con l’infortunio gestito malissimo nell’estate del 2022 e che lo ha condizionato poi per tutta l’annata. Quindi, per la positività al doping, che lo ha fatto incorrere in una lunga squalifica, che ha segnato di fatto la fine del suo rapporto con i piemontesi.

Uno spiraglio di luce, per lui, era sembrato esserci il mese scorso, quando era stato accolto il suo ricorso al TAS di Losanna, con parziale riabilitazione. La squalifica era stata ridotta da quattro anni a 18 mesi, il che gli permetterà di ritornare in campo a partire dal mese di marzo. Pogba voleva dunque giocarsi le sue chances con la Juventus, ma è apparso subito chiaro che all’interno del club, invece, consideravano il percorso già concluso.

Non c’era spazio per lui nel nuovo progetto e così le parti si sono accordate per la rescissione del contratto. Dal 30 novembre, Pogba sarà libero di firmare con una nuova squadra, per provare a ricominciare. Una grossa delusione per lui, che però adesso è pronto per una nuova avventura. La Juve si lascia alle spalle il suo pesante contratto, risparmiando una cifra considerevole, mentre il giocatore proverà a mettersi in gioco altrove, per riconquistare la nazionale per i Mondiali 2026. Per lui, arriva una chiamata dalla Capitale.

Pogba ricomincia dalla Premier League: lo vogliono anche a Londra

Se si era vociferato soprattutto di Saudi League e di MLS, come suo prossimo domicilio calcistico, ora sembra che dalla Premier League vogliano dare un’occasione a Pogba.

‘Fichajes.net’, in Spagna, riferisce dell’interessamento del Newcastle e dei londinesi del West Ham. Per entrambe le squadre, la possibilità di giocarsi un jolly importante. Se Pogba tornasse anche solo in parte al suo livello, sarebbe una scommessa vinta, che potrebbe aiutare nei propositi di rilancio. I contatti potrebbero svilupparsi nelle prossime settimane e di certo il campionato inglese, per Pogba, sarebbe una vetrina prestigiosa per provare a riproporsi e chiudere degnamente la sua carriera. A 32 anni da compiere, sente di poter ancora fare cose importanti.