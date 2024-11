Tifosi dell’Atalanta devastati, il lutto distrugge il club nerazzurro

Un vero e proprio dramma ha colpito il mondo del calcio e ha lasciato di stucco soprattutto l’Atalanta ed i suoi tifosi per la perdita.

È sempre qualcosa di molto delicato e difficile da accettare quando lo sport e la passione per lo stesso si mescola ai drammi della vita di tutti i giorni. Purtroppo i campioni del calcio o di altre discipline sportive non sono certo immuni alle situazioni quotidiane, anche quelle più delicate e complesse da superare.

I tifosi italiani del pallone in questo 2024 hanno già dovuto accettare alcune scomparse eccellenti, addii che ancora oggi commuovono e ci rendono più tristi. Come quello dell’attaccante più prolifico di sempre nella storia della nostra nazionale, Gigi Riva, il bomber che portò il Cagliari ad uno Scudetto storico nel 1970. Qualche mese dopo ci ha lasciato pure un’altra leggenda azzurra come Totò Schillaci, l’attaccante siciliano eroe delle Notti Magiche di Italia ’90.

Un altro lutto ha colpito il mondo del calcio nelle scorse ore e ha reso tristi soprattutto i tifosi dell’Atalanta; la scomparsa di cui si è saputo poco fa riguarda da vicino una bandiera della formazione bergamasca, che ha visto spegnersi improvvisamente uno dei suoi punti di riferimento.

Lutto per il Papu Gomez: addio allo zio calciatore in Argentina

La notizia triste ha chiamato in causa direttamente Alejandro Gomez, ex capitano e numero 10 dell’Atalanta, ancora oggi considerato dai tifosi atalantini uno dei calciatori più forti ad aver indossato quella maglia. Il ‘Papu’ deve piangere la morte di suo zio, un lutto che in Argentina ha fatto scalpore poiché riguarda un simbolo del calcio sudamericano degli anni ’70.

Hugo Villaverde, storico difensore argentino e zio di Gomez, è venuto a mancare nelle scorse ore. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un ex difensore centrale, roccioso e dalle qualità fisiche impressionanti, nato nel 1954. Tifosissimo del Colon, squadra della sua città, ebbe la fortuna di giocare molti anni con questa formazione, fino al trasferimento nel 1976 all’Independiente.

Qui assieme all’amico e compagno storico Trossero formò una delle coppie centrali di difesa più forti e iconiche del calcio argentino. Con la maglia dei biancorossi Villaverde riuscì a conquistare l’accoppiata Coppa Libertadores e Coppa Intercontinentale nel 1984, battendo in finale il Liverpool.

Villaverde si è spento all’età di 70 anni e tutto il calcio sudamericano lo ricorda con affetto. I tifosi dell’Atalanta si stringono a loro volta al fianco del Papu Gomez, che era suo nipote diretto.