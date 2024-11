Incontro decisivo per Vlahovic: via libera Juventus

Il colpo di scena è dietro l’angolo, occhio al futuro di Dusan Vlahovic: arriva il via libera della Juventus, rivelazione clamorosa

Una smorfia di dolore, poi la sostituzione nel finale di Serbia-Danimarca. Dusan Vlahovic torna a preoccupare i tifosi della Juventus, per un infortunio che in questo momento proprio non ci voleva. La punta classe 2000, infatti, sembra a fortissimo rischio per l’imminente big match di San Siro che opporrà ai bianconeri il Milan di Paulo Fonseca.

Una tegola bella e buona, improvvisa, che complica i piani di Thiago Motta. D’altronde la Juve ha già non pochi problemi in attacco, vista la lunga indisponibilità di Milik: le alternative all’ex Fiorentina, a questo punto, praticamente non esistono. E così si pensa al calciomercato, alle idee che la dirigenza bianconera potrebbe portare avanti in vista della riapertura della sessione invernale, nel mese di gennaio. Intanto parallelamente si lavora al futuro di Vlahovic che, tra alti e bassi, fino a questo momento ha comunque segnato 9 reti – con 1 assist – in 16 presenze complessive, tra campionato e Champions League.

L’idea di un rinnovo ben oltre il 30 giugno 2026 – attuale scadenza contrattuale – resta in piedi anche se Cristiano Giuntoli spingerebbe per spalmare il pesantissimo ingaggio da 12 milioni di euro annui del nativo di Belgrado. Prossimamente, però, sono previsti degli incontri che possono chiarire una volta per tutte le dinamiche riguardanti il destino di Vlahovic. E adesso l’ipotesi addio è tutt’altro che da scartare: anzi. La Juventus è già pronta a dare il via libera: ecco perché.

Juve, Vlahovic verso l’addio? Annuncio clamoroso

Il giornalista ed esperto di mercato Rudy Galetti, su ‘X’ ha di fatto svelato una possibilità davvero pazzesca per quel che concerne il futuro di Vlahovic che nei prossimi mesi rischierebbe di essere lontano dalla Torino bianconera. Una decisione pazzesca che coinvolgerebbe, in primis, un top club inglese.

“L’Arsenal sta monitorando attentamente la situazione riguardante Dusan Vlahovic. Il club inglese incontrerà presto il suo agente per avere nuove informazioni”. A questo punto, infatti, i ‘Gunners’ alla ricerca di un grande attaccante per il 2025, potrebbero tornare alla carica per Vlahovic. D’altro canto già prima della firma del serbo con la Juve nel gennaio 2022, la società londinese era stata vicinissima a chiudere l’accordo con la Fiorentina. Poi, l’inserimento della dirigenza piemontese cambiò le carte in tavola e Vlahovic scelse la Juventus.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora: Galetti, però, è convinto che la pista Arsenal da qui a qualche settimana possa effettivamente infiammarsi. “La Juventus, d’altro canto, è disposta a lasciar partire Dusan e stanno già lavorando a possibili alternative“, ha concluso il giornalista, lanciando una clamorosa bomba. Il divorzio tra Vlahovic e la Juventus è un’ipotesi concreta: staremo a vedere, alla fine, se l’Arsenal avrà la meglio e riuscirà a mettere le mani sull’attaccante di Thiago Motta.