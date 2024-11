Kvaratskhelia al posto di Leao: il Napoli accetta lo scambio

Scambio in vista per il Napoli che appare finalmente pronto a salutare Kvara: che intreccio con Leao.

Altra stagione da assoluto protagonista per Khvicha Kvaratskhelia che fin qui ha già fatto registrare 5 goal e 2 assist nelle 12 partite giocate in Serie A. Numeri che hanno permesso al Napoli di tornare in vetta alla classifica dopo la brutta parentesi dell’anno scorso, è grazie anche al georgiano se i partenopei sono nuovamente la squadra da inseguire.

E pensare che in estate, a margine dell’Europeo disputato con la sua nazionale, aveva scosso tutti dicendo che se ne sarebbe andato. A quel punto il suo procuratore aveva deciso di muoversi per trovare al suo assistito una nuova sistemazione e per portare al Napoli l’offerta giusta per lasciar andare via uno dei suoi migliori giocatori. Proprio il club partenopeo si è però impuntato e ha deciso di non far partire il suo prezioso attaccante.

La società ha puntato forte su Antonio Conte come tecnico il quale si è subito presentato con alcune richieste, la prima era proprio quella di trattenere con le unghie e con i denti il classe 2001. In futuro, però, sarà più difficile trattenere l’ala che pare aver già trovato una nuova sistemazione. Attenzione all’intreccio di calciomercato con Rafael Leao.

Calciomercato Napoli, addio Kvaratskhelia: si chiude con lo scambio

Il georgiano e il portoghese sono senza dubbio due degli esterni più forti e ambiti del campionato. Tuttavia, da qualche giorno il partenopeo avrebbe scavalcato il meneghino, almeno nelle gerarchie del Barcellona che da diversi mesi è alla ricerca di un nuovo compagno d’attacco da affiancare al baby fenomeno Lamine Yamal. Lui gioca a destra ma serve qualcuno che possa accompagnarlo a sinistra.

Al momento c’è Raphina che sembra finalmente essersi preso il Barça che sogna però qualcosa in più per la propria rosa. In estate si è fatto di tutto, o quasi, per chiudere l’affare Nico Williams ma alla fine il giovane spagnolo ha preferito rimanere all’Atletico Bilbao al fianco del fratello. Per questo i blaugrana hanno pensato bene di sondare alcune alternative e oggi uno dei nomi caldi è proprio quello di Kvara.

Dalla Spagna non hanno dubbi, il prossimo colpo del Barcellona sarà il georgiano ma primo bisognerà fare un po’ cassa. Per abbassare il prezzo, rivelano sempre fonti vicine al club, il Barça sarebbe disposto persino a mettere sul piatto il nome di Frankie De Jong. Se questo non dovesse bastare per convincere il Napoli, la società potrebbe gettarsi su quello che attualmente è diventato un piano B: ovvero Leao. Anche lui in estate potrebbe salutare la Serie A.