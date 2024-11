Mourinho torna nella Capitale: annuncio bomba

Ritorno a casa per José Mourinho che sembrerebbe già sazio dell’avventura turca: al club lo aspettano a braccia aperte.

Come sta andando l’avventura di José Mourinho nel campionato turco? Ad inizio anno le strade dello Special One e della Roma si sono separate ma il tecnico portoghese non è rimasto a lungo senza panchina, giusto qualche mese di stop per Mou che in concomitanza della nuova stagione è diventato il tecnico del Fenerbahce.

Trasferimento in Turchia, più precisamente nella sempre affascinante Istanbul, per Mourinho che ha così deciso di dare subito il via ad una nuovo parentesi della sua carriera. Secondo posto e rincorsa verso la vetta ancora possibile per l’allenatore lusitano che al momento vede il primo piazzamento, occupato dagli storici rivali del Galatasaray, distante appena 5 lunghezze.

Ma i derby sono spessi risultati amari per Mou, ne sanno qualcosa i tifosi della giallorossi che con lui in panchina hanno avuto il piacere di esultare una sola volta negli scontri diretti con la Lazio. L’avventura dell’ex capitolino potrebbe comunque non durare a lungo visto che qualcuno sembra già pronto per richiamarlo.

Riecco Mourinho, addio Turchia: svelato il prossimo club

Non sarebbe la prima volta nella capitale per lui che ha già avuto modo e maniera di allenare in una delle città più belle e importanti del mondo. Nuovo approdo a Londra in vista per Mourinho che dopo l’esperienza vittoriosa al Chelsea potrebbe presto finire sulla panchina dei rivali del West Ham. Avventura interessante per lo Special One che da tempo sente una certa nostalgia della Premier League.

Campionato dal quale manca dall’ormai 2021, ai tempi allenò il Tottenham ma l’esperienza non fu fortunatissima, e che potrebbe riabbracciarlo già ai nastri di partenza della prossima stagione. Gli Hammers hanno grandi ambizioni e sarebbero felici di potersi concedere un periodo con il portoghese in panchina, soprattutto se questo significa strapparlo dalle grinfie delle rivali.

Secondo la stampa inglese il West Ham non è l’unico club d’oltremanica ad aver posato il proprio sguardo sull’ex Roma, oltre ai londinesi anche il Newcastle sarebbe felice di affidargli la propria panchina. Il tecnico con buone probabilità a fine stagione saluterà il Fenerbahce e ad oggi la destinazione più plausibile sembra proprio la Premier. La prima volta che ha conosciuto il campionato è stata nel 2004 quando dopo il Porto si accasò al Chelsea.