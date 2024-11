Bufera Reijnders al Milan, il video lascia tutti di sasso

Spunta un video su Tijani Reijnders che suscita notevoli polemiche sul web: che cosa è successo

Nel complicato inizio di stagione da parte del Milan, c’è almeno un giocatore che è riuscito a tenere sempre piuttosto alta l’asticella del rendimento. E si tratta di Tijani Reijnders, calciatore fondamentale per gli equilibri dei rossoneri, in grado di risolvere diverse situazioni intricate fino a questo momento.

Doppietta contro il Bruges per sbloccare una partita difficilissima, rete decisiva contro il Monza, ancora a segno contro il Real Madrid per suggellare il 3-1 del ‘Bernabeu’ e autore di un assist da spellarsi le mani per gli applausi contro il Cagliari, giusto per riferirci agli ultimi impegni del Diavolo. La sua presenza è assolutamente imprescindibile per Fonseca. Il suo contributo in termini di qualità e quantità vale tanto oro quanto pesa.

Non è un caso che si parli costantemente del suo futuro, in questo momento. Per lui, c’è un lungo contratto con il Milan, fino al 2028, ma c’è da blindarlo ulteriormente, per resistere agli assalti dei top club che lo vorrebbero a tutti i costi. Su tutti, il Real Madrid e il Manchester City preparano offerte shock per il giocatore. Il quale però si dice felice al Milan e intenzionato a proseguire il suo percorso in rossonero ancora per molti anni.

I tifosi attendono con ansia un rinnovo che sarebbe cruciale. Nel frattempo, spunta un video che alimenta il dibattito su di lui e scatena qualche polemica.

“Reijnders come Rijkaard?”, la replica di Albertini è virale

Su Reijnders, è stato chiesto un parere a Demetrio Albertini, ex leggenda milanista, con un paragone piuttosto scomodo con un altro fenomeno dei tempi che furono per il Diavolo, come Frank Rijkaard.

Un paragone che sul momento ha lasciato piuttosto perplesso Albertini, la cui faccia in primo piano era tutta un programma. Rimproverando in maniera simpatica l’intervistatore per la domanda alquanto provocatoria, l’ex centrocampista ha poi risposto: “Naturalmente se dobbiamo mettere sul piatto quello che Rijkaard ha rappresentato per il Milan faccio fatica. Ma altrettanto sicuramente Reijnders è un giocatore che sta facendo molto bene, che mi piace molto e che può crescere ancora. Se mi aspettavo che rendesse così? No, non credevo”. Arrivano comunque complimenti per il numero 14 e sarebbe difficile il contrario.