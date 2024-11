Dalla Juve al Milan: fuori rosa e firma gratis

Il Milan è pronto a beffare la Juve e la concorrenza per arrivare al fuori rosa che è pronto a firmare gratis per i rossoneri! La situazione

Milan e Juve non saranno solo avversarie sabato a “San Siro”, ma presto rischiano di affrontarsi anche fuori dal campo per obiettivi di mercato come spesso è successo nella storia di queste due big del calcio italiano. Un obiettivo a lungo inseguito dai bianconeri può presto finire in rossonero con Giuntoli a rischio beffa. Questa proprio non ci voleva per i piemontesi, soprattutto adesso che sono in netta difficoltà dal punto di vista numerico dopo i vari infortuni subiti nel reparto arretrato.

Questo nuovo colpo riguarda proprio la difesa, per la precisione le fasce. Lì la Juve dovrà sostituire Cabal. I rossoneri, invece, da tempo devono trovare un vice-Theo Hernandez all’altezza, forse il vero problema della rosa milanista da anni a questa parte. C’è Terracciano, ma l’ex Verona appare ancora troppo acerbo e il paragone con il francese è impietoso. Ci vorrebbe un uomo più esperto e di maggior spessore che possa dare il cambio quando possibile al classe ’97. Allo stesso tempo Terracciano potrebbe essere girato in prestito per giocare e crescere.

Il Milan soffia il colpo alla Juve, arriva gratis!

Al suo posto si sta pensando, come detto, ad un giocatore già pronto. E quale miglior occasione di un colpo gratis da soffiare alle rivali? C’è un difensore, infatti, che fin qui sta attraversando un’annata difficile ed è finito fuori rosa al suo attuale club.

Wendell, difensore brasiliano, classe ’93 è al Porto dal 2021 dopo tante stagioni trascorse in Germania al Bayer Leverkusen. Con l’addio di Conceiçao il terzino non sta trovando spazio ed è ormai in rotta con il team. La scadenza del contratto recita giugno 2025, dunque sarà possibile tesserarlo gratis al termine di questa stagione ma non è escluso che possa arrivare sin da subito, con il calciatore che chiederebbe al Porto di lasciarlo partire a gennaio. Il Milan potrebbe riconoscere un piccolo conguaglio economico al club lusitano per battere la concorrenza.

Sul giocatore, come detto, c’era anche la Juve ma i bianconeri rischiano di essere beffati in quanto al momento non hanno posti extracomunitari disponibili in rosa, a differenza del Milan. Questa soluzione di esperienza e risparmio economico è la preferita da Ibrahimovic e gli altri dirigenti. Il piano B è Parisi della Fiorentina, sul quale c’è anche la Roma, ma è chiaro che il prezzo salirebbe.