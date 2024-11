Dalla Roma alla Juve: lo stanno svendendo

Roma e Juventus protagoniste sul mercato con un colpo che passa da una sponda all’altra. Giuntoli ha messo gli occhi sul giocatore da tempo

Per giallorossi e bianconeri c’è un profilo importante in ballo, che può tornare molto utile a Thiago Motta a gennaio. La Vecchia Signora ha bisogno di irrobustire il proprio attacco e lo farà con un piccolo investimento economico.

La Juventus potrebbe sfruttare un nome accostato alla Roma per rinforzare il proprio organico a gennaio. In ballo c’è il ruolo di vice Vlahovic, visto che Milik non ha ancora ritrovato la condizione e non ha disputato nemmeno un minuto. C’è un bomber che potrebbe fare al caso di Giuntoli, che si prende ora con pochi soldi vista la difficile situazione finanziaria del Lione. Stiamo parlando di Georges Mikautadze, 24 enne georgiano che il ds bianconero aveva seguito già ai tempi del Napoli, quando acquistò Khvicha Kvaratskhelia.

Il numero nove, proveniente dal Metz, è stato acquistato dal grande club francese, per una cifra di 18.5 milioni di euro, con un contratto fino al 2028. Un acquisto che per ora non si è ambientato troppo bene, con soli 2 gol messi a segno in Ligue 1. Viste le difficoltà economiche del Lione, non è da escludere una cessione immediata a gennaio, per risollevare un bilancio disastrato.

La Juventus beffa la Roma per Mikautadze: può arrivare low cost dal Lione

La Roma era stata molto vicina all’acquisto di Mikautadze la scorsa estate, prima di virare la propria attenzione su Artem Dovbyk. La statura non eccelsa del ragazzo e la necessità di avere caratteristiche diverse, ha spinto Ghisolfi a dirigersi verso altri lidi, anche se Mikautadze è rimasto nei radar di Trigoria. Il solo Shomurodov non può bastare per Claudio Ranieri, specie se deciderà di giocare con due punte vicine, con un modulo differente rispetto al passato.

Un nuovo tentativo potrebbe essere inoltrato dai giallorossi a gennaio, ma ci sarà da vincere la concorrenza proprio della Juventus, che non vede l’ora di poter aggiungere un attaccante al proprio roster. Tra l’altro il bomber georgiano potrebbe anche giocare al fianco di Vlahovic e non solo al suo posto. Vedremo chi sarà alla fine a spuntarla. Non va trascurato anche l’interesse di altri club europei, soprattutto della Premier League, che possono disporre di una potenza economica differente.