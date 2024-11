Era dell’Inter, a gennaio torna in Serie A: pazza idea Milan

Tutte le squadre sono alla ricerca di rinforzi in vista della seconda parte di campionato con il Milan che ha messo nel mirino un ex calciatore dell’Inter per andare a sistemare la propria rosa.

Sono diversi i nomi sulla lista della squadra mercato del Milan ma uno di questi sta accendendo le fantasie dei tifosi rossoneri, complice la possibilità di vedere a Milanello un calciatore che fino a poco più di due anni fa era all’Inter.

Manca poco più di un mese all’apertura ufficiale del calciomercato invernale e tutti i club sono già attivi in sede di trattative per andare a sistemare i propri organici. In casa Milan si conoscono bene quelle che sono le necessità dell’organico a disposizione di Paulo Fonseca con il centrocampo che al momento ha gli uomini contati. L’infortunio di Bennacer ha messo in difficoltà la linea mediana del campo e c’è apprensione per quello che riguarda le condizioni fisiche dell’algerino che dovrebbe tornare a disposizione a febbraio.

Milan, occhi su un ex giocatore dell’Inter: affare in vista

Il Milan è sulle tracce di Cesare Casadei. Stando a quanto affermato da Marco Varini, giornalista di Milanisti Channel, su X, i rossoneri starebbero pensando al centrocampista del Chelsea per sistemare la propria rosa in vista della seconda parte di campionato.

Il giocatore della nazionale under 21 italiana sta trovando poco spazio alla corte di Enzo Maresca. In una recente intervista l’ex calciatore dell’Inter (passato al Chelsea dai nerazzurri nell’estate del 2022) ha affermato di non aver voluto prendere in considerazione un nuovo trasferimento in prestito per giocarsi le sue carte a Londra.

La mancanza di continuità sta però condizionando questa fase della carriera del centrocampista classe 2003 che ha anche rivelato la sua fede rossonera da bambino. L’eventuale chiamata del Milan, seppur per un trasferimento a titolo temporaneo, potrebbe convincere il giocatore a fare ritorno in Italia per vestire la maglia rossonera. Un giocatore che si integrerebbe al meglio nella rosa di Paulo Fonseca che lo potrebbe schierare sia in mediana che sulla trequarti.

La trattativa tra Milan e Chelsea potrebbe concludersi positivamente sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni di euro. Sul calciatore ci sono però diverse squadre sia in Italia che in Premier League con Fiorentina, Lazio, Torino e Bologna che da tempo sono sulle sue tracce, pronte a fare un tentativo con il Chelsea.