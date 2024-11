Scambio lampo in Serie A: ecco il vice Vlahovic

Guai muscolari e stagione a rischio per Dusan Vlahovic, la Juventus vuole correre ai ripari ed è pronta a prendere un nuovo bomber.

Non una sosta fortunata per la Juventus che continua ad essere in apprensione per le condizioni di Dusan Vlahovic, uscito dolorante nel match di Nations League tra Serbia e Danimarca. L’attaccante è rientrato alla base dove ha effettuato tutti gli esami strumentali del caso.

Gli stessi che hanno escluso eventuali lesioni. L’entità del danno non sembra essere particolarmente elevata per il bomber serbo che, tuttavia, sembra destinato a non esserci alla ripresa del campionato. Niente gara a San Siro con il Milan per l’ex Fiorentina che ha però già messo nel mirino il prossimo match, quello che vedrà i bianconeri sfidare l’Aston Villa in trasferta.

Insomma, non una stagione serena per la Juve che da qualche tempo è alle prese con gli infortuni. Infermeria piena per la Vecchia Signora che potrebbe dunque anche rivedere le proprie priorità di mercato. Un difensore arriverà di sicuro e a questo punto potrebbe essere fatto un investimento anche in attacco.

Calciomercato Juventus, sostituirà Vlahovic: c’è lo scambio

Cercasi sostituto di Vlahovic da parte della dirigenza bianconera che pare aver già sguinzagliato i suoi uomini migliori. Ad essere pronto a muoversi per il calciatore è il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che sarebbe prossimo ad offrire uno scambio pur di convincere il club, il nome nel mirino è diventato quello di Lorenzo Lucca. Robusto centravanti di proprietà dell’Udinese.

Lucca sarebbe felicissimo di concedersi questa opportunità di carriera ma attenzione perché bisogna ancora individuare la formula migliore per chiudere l’affare. La Juve potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Samuel Mbangula, giovane esterno d’attacco belga che non sembra però essere particolarmente attratto dalla destinazione. Questo potrebbe rappresentare un impedimento per la Juventus che dovrà sfruttare le prossime settimane per convincere il giocatore oppure per trovare un’alternativa.

Lucca ha compiuto 24 anni a settembre scorso e in questa stagione ha già messo a segno 4 reti. Nell’Udinese è un titolare fisso e alla Juve diventerebbe una seconda scelta, ma questo importa poco perché il bomber, a differenza del 2004 bianconero, non vede l’ora di preparare le valigie. Senza l’inserimento di contropartite tecniche il cartellino del classe 2000 ha un valore stimato di circa 20 milioni di euro. Soldi che la Juve potrebbe ugualmente riuscire a tirare fuori, soprattutto viste le condizioni di Vlahovic che potrebbe continuare ad avere problemi durante la stagione.