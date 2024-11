Un altro caso Higuain? De Laurentiis si deve difendere dalla Juve

Pericolo Juventus per De Laurentiis, il Napoli rischia un altro caso Higuain: cosa sta succedendo, le ultime notizie fanno tremare i tifosi azzurri

Le vicende di mercato di Napoli e Juventus sono destinate a incrociarsi nei prossimi mesi. Forse anche più di quanto non sia accaduto in passato. Il passaggio di Giuntoli nella dirigenza bianconera ha inevitabilmente reso comuni molti obiettivi di mercato. E ha anche reso appetibili per la Juve alcuni giocatori attualmente nel gruppo azzurro. Un pericolo in più per De Laurentiis, che rischia di dover vivere un nuovo ‘caso Higuain’.

Il trasferimento dell’attaccante argentino alla Juventus dietro pagamento della celebre clausola rescissoria da circa 90 milioni di euro è, per certi versi, una ferita ancora aperta nel cuore di tanti tifosi azzurri, e anche dello stesso patron partenopeo.

Per quanto quegli introiti siano serviti al club per mettere a segno l’ennesima plusvalenza, la fuga del proprio miglior giocatore verso la più grande rivale è comunque un colpo duro da digerire. Anche per questo motivo, dopo il ‘caso Pipita’, De Laurentiis ha provato spesso a cautelarsi aggiungendo clausole rescissorie valide solo per l’estero nei propri contratti.

La sensazione è che il numero uno del club azzurro non voglia più vivere una situazione del genere. Il rischio che possa però ripetersi, anche nel prossimo futuro, è però grande. I rapporti con uno degli artefici dello scudetto si sono infatti ormai incrinati, e la sensazione è che Giuntoli voglia fare davvero di tutto per portare il suo pupillo in bianconero nei prossimi mesi.

De Laurentiis rischia un nuovo caso Higuain: il campione del Napoli è nel mirino di Giuntoli

Si sono intensificate negli ultimi tempi le voci di un possibile interessamento della Juve per Osimhen. Calciatore che Giuntoli ha voluto fortemente portare a Napoli, il nigeriano è ancora di proprietà del club azzurro, anche se in rotta totale con De Laurentiis e in questo momento grande protagonista in Turchia con il Galatasaray.

Difeso da una clausola ancora piuttosto alta (circa 75 milioni), il bomber potrebbe a gennaio, o più probabilmente a giugno, lasciare definitivamente il Napoli per accasarsi in un altro grande club europeo. Che questo possa essere però la Juve è complicato, a causa di costi proibitivi per i bianconeri anche a livello di richieste d’ingaggio.

Molto più semplice, da questo punto di vista, potrebbe essere invece l’affare Kvaratskhelia. Il georgiano, altro pupillo di Giuntoli, non ha infatti ancora rinnovato il contratto con il Napoli, è attualmente uno dei giocatori meno pagati della squadra partenopea e starebbe manifestando la propria intenzione di cambiare aria in estate.

A spegnere l’entusiasmo tra i tifosi bianconeri sono arrivate, però, in questo caso le parole, tramite Twitter, di un giornalista georgiano da sempre vicinissimo alle questioni riguardanti Kvaratskhelia: Kakha Dgebuadze.

Stando al cronista connazionale di Khvicha, le possibilità che l’attaccante possa lasciare il Napoli per giocare non solo alla Juve, ma in un altro club italiane, sono davvero poche: “Non posso commentare la volontà di Giuntoli, ma posso dire che non c’è alcuna possibilità che Kvara vada a giocare per la Juve. Me lo ha confermato lo scorso anno Jugheli, il suo agente. Non giocherà per altre squadre italiane“.

De Laurentiis può dunque dormire sonni tranquilli. Ma per prevenire un brusco risveglio sarebbe conveniente arrivare, il prima possibile, a un rinnovo di contratto meritato dal calciatore sul campo, a suon di gol, grandi giocate e super prestazioni.