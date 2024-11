Addio Juve: a gennaio raggiunge Chiesa

L’agguerrita concorrenza inglese rovina i piani di mercato del club bianconero: il giocatore è destinato a sposare la causa dei Reds

Costantemente al centro delle cronache di campo, e di mercato, per via degli straordinari risultati ottenuti in stagione e a causa delle incessanti voci sul futuro di alcuni pezzi pregiati della rosa, il Liverpool si è affacciato all’ultima sosta per le nazionali con un buon margine di vantaggio sulle dirette inseguitrici in Premier League.

5 punti sui rivali storici del Manchester City e ben 9 sulla coppia Arsenal-Chelsea non sono certo un bottino ancora rassicurante, ma Arne Slot – il tecnico che ha raccolto la pesante eredità di Jurgen Klopp – può lavorare più serenamente. Forte di un percorso che sta già producendo i frutti sperati. Forse ben prima del previsto.

Per la verità qualche grana l’hanno anche i Reds, capoclassifica non solo in patria ma anche nella ‘Phase’ della nuova Champions League. Il futuro di Mohamed Salah e Virgil van Dijk, entrambi in scadenza di contratto, non lascia dormire sonni tranquilli ai tifosi della Kop.

Tralasciando per un momento il nodo Federico Chiesa – il figlio d’arte potrebbe essere girato in prestito in Serie A a gennaio – i due big sopracitati non hanno ancora deciso se proseguire la loro gloriosa avventura sulle rive del Mersey. Se però per quello che riguarda l’attaccante egiziano le alternative di qualità non mancano nemmeno nella rosa attuale, diverso è il discorso da fare sull’olandese. Tra l’altro Capitano della squadra.

Le voci su un rinnovo di contratto imminente non sono state seguite dai fatti. Nel senso che le firme sul prolungamento dell’accordo non sono state ancora apposte. La dirigenza del club britannico non vuole farsi trovare impreparata, e starebbe già studiando le sue contromosse.

Dalla Juve al Liverpool: gli inglesi ‘bruciano’ Giuntoli

Come riferito dal portale ‘Caughtoffside‘, i Reds sono sempre molto sensibili alle occasioni derivanti dal mercato interno. Del resto è proprio così che, tanti anni fa, strapparono il difensore olandese al Southampton per una cifra all’epoca ritenuta forse eccessiva. Una scelta che negli anni a venire avrebbe però pagato dei dividenti altissimi in termini di prestazioni e vittorie.

Il nuovo obiettivo della difesa del Liverpool è tale Joachim Andersen, 28enne danese in forza al Fulham, club nel quale si è trasferito appena sei mesi fa per la ragguardevole cifra di 29,50 milioni. Contratto quinquennale, titolare fisso della formazione londinese, lo scandinavo è stato inserito nell’agenda di mercato di Slot come risorsa utile già a partire dal prossimo gennaio.

Per la Juve, che silenziosamente si era affacciata sul giocatore come candidato papabile per sostituire il lungodegente Gleison Bremer, si tratta dell’ennesimo boccone amaro da mandar giù.