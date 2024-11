Barzelletta Juventus, situazione imbarazzante dopo 5 mesi

La Juventus criticata per una situazione imbarazzante che comincia a preoccupare anche i tifosi: le cose non stanno andando come sperato

Il mercato dei bianconeri è stato di certo molto dispendioso, anche perché in termini di cartellini sono la squadra in Serie A che ha speso di più. Non tutte le ciambelle sono però riuscite col buco a Giuntoli. Un caso tiene banco alla Continassa.

La Juve ha cercato di rinforzare la propria rosa con colpi mirati, in grado di esaltare il calcio di Thiago Motta e di ricostruire un ciclo vincente. Giuntoli ha messo sul piatto 200 milioni circa per aggiudicarsi colpi come Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Conceiçao, Koopmeiners, Cabal, Kalulu, Di Gregorio, oltre a qualche giovane di prospettiva. Al di là dei giusti tempi di ambientamento, non tutti hanno trovato lo stesso rendimento sin da subito. Per gente come Koopmeiners, che già conosceva il nostro campionato, il salto è stato più complicato del previsto, anche se il suo rendimento non è poi così male.

Nico Gonzalez è stato frenato dagli infortuni, mentre Cabal, dopo un ottimo avvio, è stato messo fuori gioco dalla rottura del legamento crociato (come Bremer). Chi invece non ha mai lasciato traccia ancora è Douglas Luiz, oggetto misterioso del centrocampo bianconero. In estate sono stati sborsati oltre 50 milioni di euro per strapparlo all’Aston Villa, con la prospettiva di mettergli in mano il centrocampo della squadra e renderlo l’architrave del gioco. Invece, finora, nulla di tutto ciò.

Douglas Luiz sta diventando una “barzelletta”: il giudizio è davvero impietoso

A frenare Douglas Luiz, oltre ad un ambientamento chiaramente più complicato del previsto, anche una serie di piccoli problemi muscolari. L’ultimo di questi, subito prima della sosta per le nazionali, lo terrà fuori anche dalla sfida contro il Milan. Una brutta tegola per Motta e soprattutto per il mediano verdeoro, che non riesce a trovare ritmo. I tempi di recupero non sono ancora certi, mentre quello che appare chiaro è il flop economico del suo acquisto.

Come riportato da Edoardo Mecca, speaker di Radio105, su X/Twitter: “La Situazione Douglas Luiz è imbarazzante. Un affaticamento muscolare non può durare un mese. Potrei capire succedesse a me che gioco la Divano League ma sono atleti professionisti. Sembra una barzelletta”. In effetti il tempo per far ricredere tifosi e addetti ai lavori sta per scadere, siamo quasi arrivati al dentro o fuori finale.